失格の悪夢から4年…チームで掴んだ銅メダルに高梨沙羅が嬉し泣き　ファンも感涙「ようやく報われた」【冬季五輪】

日本はこれで3種目連続のメダル獲得。高梨も笑顔を見せた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪、スキージャンプ混合団体で日本が銅メダルを獲得した。男女2人ずつの4人のジャンプで競う同種目で、日本は丸山希、小林陵侑、高梨沙羅、二階堂蓮が出場。合計1034.0点で混合団体日本初のメダルを手にした。

日本は、1人目の丸山から、小林、高梨、二階堂の順で飛び、1本目でそれぞれがK点付近まで距離を伸ばした。首位のスロベニアに次ぐ、517.2点で日本は2位につける。

続く2本目では、ドイツ、オーストリア、ノルウェーと激しくメダル圏内を争う展開となる中、4番手の二階堂が101メートルの大ジャンプを見せ、3位以内を確定。結果的にノルウェーにかわされるも、日本は4人全員が大きなミスの無いジャンプを披露し、合計1034.0点で銅メダルに輝いた。

また2本目では上位各国が大混戦となり、3位の日本と4位に終わったドイツとは、わずか1.2ポイントという僅差での決着となった。

これで日本は今大会、スキージャンプ競技で女子ノーマルヒルの丸山、男子ノーマルヒルの二階堂に続き、3種目連続でのメダル獲得。今回の混合団体では、4位に終わった2022年北京大会で、スーツ違反による失格という苦難を味わった高梨にとって“リベンジ”の機会となり、見事に2本のジャンプを決め、銅メダル獲得に貢献。自身の役割を果たし、競技後のインタビューや表彰台で笑顔を見せていた。