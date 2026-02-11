水道水の供給が一時ストップ

金沢市など、石川県内13の市町が水道水の供給を受けている、石川県白山市の手取川で、10日午後、油が混入しているのが見つかり、一時、水道水の供給がストップするなど、混乱が広がりました。

油の混入が判明したことを受けて、石川県は10日午後7時から水道水の供給を停止し、広範囲で給水制限を実施する可能性があるとしました。その後、油が検出されなくなったことから、4時間半後の10日午後11時半ごろに供給を再開しました。

石川県によりますと、10日午後1時ごろ、手取川の水を取り込む白山市の鶴来浄水場で油が検出されました。

石川県内では金沢市をはじめ、加賀市から七尾市にかけての13の自治体が手取川から水の供給を受けていて、石川県は10日午後7時、各自治体への水の供給を停止しました。

「断水のおそれ」の発表で対応追われる

この事態を受けて金沢市では、一部の地域で断水のおそれがあるとして、市内南部の四十万小学校と額小学校に仮設の給水槽を設置し、断水に備えるなど、対応に追われました。

また、一時、「10日午後11時ごろからおよそ5700世帯で断水する」と発表されたことから、水道水の供給を受ける石川県内各所では、スーパーマーケットなどで水を買い溜める人の姿もみられ、品薄となる店もありました。

4時間半後再開も、原因不明

石川県によりますと、その後、油が検出されなくなり、水質検査の結果、安全性が確認されたことから、4時間半後の10日午後11時半ごろ、水道水の供給が再開されました。

ただ、浄水場に油が混入した原因は分かっておらず、石川県が引き続き調査を進めています。

水質事故により、水道水の供給が停止されたのは、1980年の供給開始以来、初めてです。