『豊臣兄弟！』に出演する「美しいと思う女性俳優」ランキング！ 2位「宮崎あおい」、では1位は？
All About ニュース編集部は2026年1月13〜14日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「大河ドラマ『豊臣兄弟！』」に関するアンケート調査を実施しました。
65作目のNHK大河ドラマとなる『豊臣兄弟！』には、数多くの人気俳優が出演しています。今回は「女性俳優」を対象としたランキングを作成。それでは、「『豊臣兄弟！』に出演する美しいと思う女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位にランクインしたのは宮崎あおいさんです。『豊臣兄弟！』で宮崎さんは、織田信長の妹・市を演じています。
大河ドラマへの出演は3度目で、今回は主演を務めた大ヒット作『篤姫』以来の18年ぶりの参加。信長を演じる小栗旬さんとは約24年ぶりの共演となり、高い注目を集めています。そんな宮崎さんですが、独特な髪形と清楚（せいそ）な着物姿がかわいいと評判です。重要な役となるので、今後はどんな演技を見せてくれるのか期待されています。
回答者からは、「パッツン前髪が似合っててかわいいから」（20代女性／福岡県）、「着物が似合っていてお美しいなと思いました」（40代女性／広島県）、「美しいし綺麗だし同じ女性としてあこがれです」（20代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位にランクインしたのは浜辺美波さんです。浜辺さんは、豊臣秀吉の正妻となる寧々を担当しています。
美人女性俳優として人気が高い浜辺さんは、現在まで数多くの作品に出演。さまざまな役を演じていますが、美しいビジュアルが評価されることの多い俳優です。浜辺さんが演じる寧々は、秀吉と一緒に庶民から天下人へと昇りつめた“戦国のファーストレディ”。負けず嫌いでツンデレな役が浜辺さんのビジュアルにピッタリで、衣装や髪形も似合っていると評判です。
回答者からは、「顔立ちの整った色白美人で、時代劇にもピッタリ」（40代女性／神奈川県）、「以前よりも着物が似合うようになり、さらに清楚さや美人が際立つようになった」（40代男性／東京都）、「派手な美しさというより、透明感があって自然にきれいだと思います」（40代男性／愛知県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
