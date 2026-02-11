◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー ジャンプ 混合団体 2回目(大会5日目/現地10日)

スキージャンプ混合団体で日本が銅メダルに輝き、応援していた日本選手団の原田雅彦副団長が選手たちをたたえました。

原田副団長は、冬季オリンピックに5大会連続で出場。1998年の長野オリンピックでは、個人銅メダル、団体金メダルを獲得しました。

今大会、丸山希選手、小林陵侑選手、郄梨沙羅選手、二階堂蓮選手の布陣で挑んだ日本。同種目初のメダルとなる銅メダルに輝きました。

選手たちの活躍について、原田副団長は「ジャンプ陣、非常に素晴らしい活躍だったと思います」と絶賛。「ここまで積み重ねてきたもの、一人ひとりのドラマはあるでしょうけれども、ここ（会場）に入ってから最後の調子をみんなで上げて、見事なメダルを獲得したといえると思います。素晴らしかったです」と健闘をたたえます。

さらに、混合団体銅メダルについては「一人ひとり悔いのないジャンプができて、銅メダルという記録。素晴らしいと思います」と喜びをかみしめます。「本人たちが清々しい顔でメダルを喜んでいるのが非常に印象的です。素晴らしいジャンプ陣の戦いぶりでした。本当に敬意を表したいと思います」と続けました。

「日本のジャンプ陣の強化が、4年間積み重ねてきた強化がうまくいった証拠だと思います。4人だけじゃなくて、関係者みんなが今喜んでいると思います」と日本スキージャンプ界の発展を喜びました。