2児の父・和田正人、6歳長女と2人で“贅沢ランチ” 親子のひととき披露に反響「和田パパかっこいい」「いい時間」
タレント・吉木りさ（38）の夫で俳優の和田正人（46）が9日、自身のインスタグラムを更新。長女（6）とステーキ店で“親子ランチ”を満喫するオフショットを公開した。
【写真】「和田パパかっこいい」和田正人＆6歳長女の“贅沢ランチ”親子2ショット
和田は「娘が振替休日だったので、2人でちょっと贅沢ランチ。ボートレーサー #和田兼輔 に教えてもらった、神戸に本店を構えるステーキハウス @buffalohunter_tokyo に初訪問。味、雰囲気、お値段、子供メニューもあって完璧やんか。常連確定w」とつづり、店内で豪華なランチを満喫する親子ショットを複数枚アップした。
この投稿にコメント欄では「いい時間やん！」「和田パパかっこいい」「可愛い娘さんですね」などの声が寄せられている。
和田は2017年11月22日に吉木と結婚。19年10月に長女、22年10月に長男（3）が誕生している。
【写真】「和田パパかっこいい」和田正人＆6歳長女の“贅沢ランチ”親子2ショット
和田は「娘が振替休日だったので、2人でちょっと贅沢ランチ。ボートレーサー #和田兼輔 に教えてもらった、神戸に本店を構えるステーキハウス @buffalohunter_tokyo に初訪問。味、雰囲気、お値段、子供メニューもあって完璧やんか。常連確定w」とつづり、店内で豪華なランチを満喫する親子ショットを複数枚アップした。
この投稿にコメント欄では「いい時間やん！」「和田パパかっこいい」「可愛い娘さんですね」などの声が寄せられている。
和田は2017年11月22日に吉木と結婚。19年10月に長女、22年10月に長男（3）が誕生している。