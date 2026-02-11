激ヤセで話題となった元巨人ヘッドコーチの元木大介氏が１０日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、妻でフリーアナウンサーの大神いずみとともに出演。激ヤセを明石家さんまにツッコまれた元木氏について、大神は「治療ですからね」と一刀両断された。

冒頭、さんまは元木氏へ「糖尿病の治療でやせたのか？」と質問。元木氏は「そうです」というと、横にいた大神が「いかにもすごく努力したみたいですけど、治療ですからね？」とバッサリ。元木氏は「お前が（治療）せい！って言ったから」と反論だ。

大神はさらに、インスタをバカにしていた夫が「最近、ものすごいまめに挙げている」と指摘。元木氏は「イケオジって言われたんです」と嬉しそうに報告。大神氏は「やっぱそうでしょ！」とツッコんだ。

元木氏は「ちょっと嬉しかった。ちょっとあげる回数増えました」と正直に言うと、大神は「最初は野球のことや、仲間のことをやってたが、最近はおかしい。ポーズ取って皮ジャン着てみましたって。方向性がおかしい」「ファッションの方にいくの？って」と嘆くと、元木氏は「５０過ぎてイケオジって言われてみ？嬉しいぞ」と鼻の下を伸ばしていた。