コロナ禍に広がった陰謀論を信じてしまった母。別人のようになっていく彼女が家族の信頼関係を揺るがす恐怖のセミフィクション【書評】
「大好きだった母が、もういない」――。この一文の重さが、読後もしつこく胸に残る。
『母親を陰謀論で失った』（ぺんたん：原作、まきりえこ：漫画/KADOKAWA）は、コロナ禍を起点に、仲の良かった親子“会えない時間”のなかで少しずつ断絶へ向かっていく過程を、息子の視点から描いたセミフィクションだ。
描かれるのは、東京で妻と暮らす息子・ナオキと、地方で父と暮らす母・ケイコという普通の家族が壊れていく様子だ。コロナ禍でステイホームが続き会うことができない日々で互いを思い合っていた関係が、ある時期から母が送ってくる「怪しい動画」をきっかけに、静かに、しかし決定的に変質していく。
陰謀論にハマる人を嘲笑するのは簡単だが、本作はその簡単さに抗う。家族を守りたい気持ちが逆に破壊してしまうことがあるという悲しい現実を、淡々と、しかし容赦なく突きつけてくる。コロナ禍は落ち着いたが、世の中には分断を誘発する地雷のようなものがいくつも仕掛けられている。いつか自分の家族が、あるいは自分自身が、同じ分断の道に迷い込んでしまったら……。そんな不穏な問いを残す作品だ。
文＝練馬麟