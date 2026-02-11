ソー役クリス・ヘムズワース、『X-MEN』ストーム役ハル・ベリーを『アベンジャーズ』に誘う ─ ソー「俺たち、似てるな」

（MCU）『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』には旧『X-MEN』の伝説キャストたちが復帰するが、ストーム／オロロ・マンロー役ハル・ベリーの名はそこに含まれていない。

ストームといえば気候を操るスーパーパワーを持つミュータントで、雷を起こすこともできる。アベンジャーズの雷神ソーとは、似た能力の持ち主として原作コミックでも共演歴が多い。

これまで何度も『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』には出演していないと口にしているベリー。ソー役のクリス・ヘムズワースとは、新作映画『クライム101』で夢の共演を果たしている。

米のインタビューでも、「ハル、もう何度も『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』には出ていないと言っていますね」と言及されたベリー。共にインタビューに応じたヘムズワースは、「あなたの雷が誰にも奪われないから安心しているのでは？」と振られると笑い出し、「嵐を起こす手伝いをしてほしいね」とジョークで応答。続けて、ベリーのストームが登場しないことに「ガッカリしていますよ」と反応した。

もしもMCUでソーとストームが対面したら、ソーが「それは俺の仕事だ」と言うのでは？と振られたヘムズワース。すると、「どうだろう？むしろ、“俺たち、似てるな。共通点がある。脅威の気候を操る才能だ”と言うんじゃないかな」と、雷コンビとして二人は仲良くなれるのではないかと語っている。

これを受けてベリーは「だから彼女は登場しないのかも。必要がないから。ソーがいるのに、ストームまで要らないでしょう？」と、能力被りを指摘。しかし『クライム101』での共演を楽しんだヘムズワースは、「次のやつには出してもらおうよ」と、『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』への出演を打診している。「みんな出て欲しがってますよ。みんなで遊びましょ。出てくださいね。僕からの招待です」。

2027年公開予定の『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』登場キャラクターはまだ不明だが、同じく『クライム101』で共演のマーク・ラファロがところによると、どうやらソーは再登場する模様。ベリーのストームは『X-MEN』シリーズで主要なキャラクターだったため、『シークレット・ウォーズ』で合流参戦してもなんらおかしくない。

ヘムズワース、ベリー、ラファロ。ソーとストームとハルク役の夢の共演が楽しめるクライム・スリラー『クライム101』は2026年2月13日日本公開だ。

