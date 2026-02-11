ＹｏｕＴｕｂｅｒアイドルグループのリアルピースが１１日、都内で２ｎｄ写真集「Ｐｉｅｃｅ ｂｙ Ｐｉｅｃｅ」（宝島社刊、税込３８５０円）発売記念イベントを開催した。

撮影は熱海で行われ、５人のパワフル＆ハッピーな世界観のほか、ナチュラルで飾らない姿など、“らしさ”が詰まった１冊。ロケ地に熱海を選んだ理由について、かずぅは「海が近いのと熱海のレトロ感で撮りたいっていうのもあって、昭和の雰囲気も取り入れていきましょうってことで決まりました」とこだわりポイントを明かした。

写真集の点数を聞かれた最年長のこぺは「１５０点です」と回答。「この写真集のために鼻を１５０万で整形しました！（写真集が）決まってから整形しまして、半年かけて体も６キロダイエットした。３９歳なんですけど、３０代最後の努力の結果にしたかったので、気合入っている作品になっています」と自信満々に語った。

なおは「キメキメ（カット）もあるんですけど、『俺、こんな顔するんだ』とか、今まで見たことない新鮮な顔が見せれた」と胸を張ると、かちょーも「普段出ない表情とか、そういう自分が出ているのがいい」と口をそろえてアピールした。