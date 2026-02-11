"浪速のエリカ様"の高飛車なイメージはどこへやら──。維新の党を除名される騒動から10年以上が経ち、元衆議院議員の上西小百合氏（42）は現在、穏やかな日々を過ごしているようだ。

【写真】“シャネル風”スーツで衆院本会議に出席する議員時代の上西小百合氏なども

SNSに自撮りを投稿することの多い上西氏、1月25日にX（旧Twitter）にアップした写真で異変が……。水玉模様のミニ丈ボトムスから伸びる上西氏の太ももに蝶が描かれているのだ。スポーツ紙記者は、「2015年に出版した著書『小百合』（双葉社）でグラビア撮影に挑戦し、太ももがあらわになった衣装も着ていましたが、そのときにはなかったものです」と話す。

上西氏は、神戸女学院大学を卒業後、損害保険会社などで働き、2012年の衆院選で大阪7区から日本維新の会（当時）公認で立候補。比例近畿ブロックで初当選を果たした。

2014年の衆院選で再選した後、「体調不良を理由に衆議院本会議を欠席し、その翌日から男性秘書と"不倫旅行"に出かけていた」などと報じられて、2015年4月に維新の党から除名処分を受けた。

不倫疑惑などに関して、上西氏本人は一貫して否定している。全国紙の政治部記者が解説する。

「私的な旅行ではなく、地元の行事などに出席し、政務の一貫だからこそ男性秘書も同行していたと主張していました。維新の会代表を務める橋下徹氏が上西氏の言い分を把握する前に、記者から見解を求められて、『除名』と明言してしまったことで、騒動が加速してしまったようです。

その後は無所属の議員として活動していましたが、2017年9月に記者会見を開き、次期衆院選の不出馬を宣言しました」

直近の活動は…

政界を離れて以降、上西氏はタレントに転身。2020年にはTBS系ドラマ『義母と娘のブルース 2020年謹賀新年スペシャル』で女優デビューを果たし、翌2021年には舞台『おかめはちもく』に市議会議員役で出演した。

とはいえ、女優として引っ張りだこというわけではない。現在の上西氏は、どのように収入を得ているのか？ 前出のスポーツ紙記者が語る。

「実は上西氏は、20代の頃からコツコツ投資を続けており、ファイナンシャルプランナー（FP）2級資格も持っています。新NISAの運用記録などもXで公開していますが、運用自体はかなり好調のようです。

上西氏の甘めのファッションセンスに蝶のタトゥーはそぐわないように思われますが、政界を離れ、資産運用に一層励むなかで、何か心境の変化があったのかもしれません」

上西氏に"タトゥー疑惑"の真相を聞いたところ、以下のようなコメントが返ってきた。

「蝶はストッキングの柄でございまして、タトゥーではございません。驚かせてしまって恐縮しております。

私は健康診断の採血でも大騒ぎしてしまうほど痛みや注射に弱いので、タトゥーを入れることはできません。安室ちゃん世代で眉毛を抜きまくった過去があり、眉毛が薄いのでアートメイクなどもいいなと思いますが、それですら怖くて全くできそうもありません」

騒動から時間が経ち、これから上西氏の素顔が世間に伝わっていくのかもしれない。