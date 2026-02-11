【五輪】丸山希選手（長野・野沢温泉村出身）自身２個目の銅メダル！スキージャンプ混合団体【長野】
ミラノ・コルティナオリンピック・スキージャンプ混合団体に、長野県野沢温泉村出身の丸山希選手が出場し、自身2個目となる銅メダルを獲得しました。
男女4人1チームで、それぞれ2回ジャンプし、その合計点を競う「混合団体」。
日本の1番手は、ノーマルヒルで銅メダルを獲得した丸山希選手です。1回目、97メートルを飛び、トップのスロベニアとわずかの差で3位につけます。
4人目は、ノーマルヒル銅メダルの二階堂蓮選手。103メートルのジャンプで、日本は2位に浮上。
小学生は
（丸山選手の1本目のジャンプどうだった？）
「本当、かっこよかったです」
「丸山選手！がんばれ！おー！」
丸山選手の2回目。
実況「混合団体のメダルに向けて丸山希、飛んで来い。伸びてこい」
97.5メートルを飛び順位は3位に。
強豪スロベニアを筆頭に激しい上位争いが続きます。
二階堂選手の2回目のジャンプでトップに立ち、この時点で日本のメダルが確定。結局、日本は、合計1034点で3位に入り、この種目で初めてとなる銅メダルを獲得しました。
丸山希選手
「勢いづけるジャンプは出来なかったんですけど、チームのみんなに助けてもらって、こうしてまた銅メダルを獲得することが出来てすごくうれしいです」
丸山選手は、日本時間の16日に、女子ラージヒルに出場し、3つ目のメダルを目指します。