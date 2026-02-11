ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ジャンプ混合団体、日本が銅 ミラノ冬季五輪 ジャンプ混合団体、日本が銅 ミラノ冬季五輪 ジャンプ混合団体、日本が銅 ミラノ冬季五輪 2026年2月11日 11時14分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １０日、競技に臨む日本の丸山希。（プレダッツォ＝新華社記者／孟永民） 【新華社プレダッツォ2月11日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は10日、プレダッツォでノルディックスキー・ジャンプ混合団体の決勝が行われ、スロベニアが金、ノルウェーが銀、日本が銅メダルを獲得した。１０日、表彰式で自撮りする銅メダルの日本チーム（右）と、銀メダルのノルウェーチーム（左）、金メダルのスロベニアチーム（中央）。（プレダッツォ＝新華社記者／黄偉）１０日、表彰式で自撮りする銅メダルの日本チーム（右）と、銀メダルのノルウェーチーム（左）、金メダルのスロベニアチーム（中央）。（プレダッツォ＝新華社記者／黄偉）１０日、競技に臨む日本の高梨沙羅。（プレダッツォ＝新華社記者／孟永民）１０日、競技を終え喜ぶ日本の二階堂蓮。（プレダッツォ＝新華社記者／孟永民）１０日、表彰式に臨む金メダルのスロベニアチーム。（プレダッツォ＝新華社記者／黄偉）１０日、優勝を喜ぶスロベニアチーム。（プレダッツォ＝新華社記者／孟永民）１０日、競技を終え喜ぶノルウェーチーム。（プレダッツォ＝新華社記者／孟永民） リンクをコピーする みんなの感想は？