72歳・研ナオコ「わたしの冬季オリンピック」 “スキーに励む”姿披露に反響「私より上手です」「ナオリンピック金確定」
歌手・タレントの研ナオコ（72）が9日、自身のSNSを更新。現在開催中のミラノ・コルティナ冬季五輪にちなみ、「25年くらい前」という“スキーに励む”自身の姿を披露した。
【写真】「ナオリンピック金確定です」“スキーに励む”約25年前の姿を披露した研ナオコ
研は「へっぴり腰でわたしの冬季オリンピック ミラノには行けない」とのコメントとともに、黒と白のウェア姿で一生懸命滑ろうとしている様子の写真を複数枚アップ。最後の写真では尻もちをついていた。
この投稿にファンからは「私より上手です。続けたらいつか行けるかも」「ナオコさん凄い！チャレンジ精神金 ファッション金 ナオコさんの素敵さ金 もうぞっこんです」「頑張って練習すれば4年後には出られるかも」「ナオリンピック金確定です」「チャレンジャー」などの反響が寄せられている。
