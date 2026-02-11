「孫のためなら、できることは全部してあげたい」。そう願うのは、祖父母としてごく自然なことです。時間にも心にも少しゆとりが生まれる老後だからこそ、孫の存在は新たな生きがいにもなります。しかし、その善意が暴走すると、気づかぬうちに自身の首を絞めてしまう可能性も……。69歳女性の事例を見ていきましょう。

待望の初孫誕生で“とにかくはりきる”69歳女性

「孫が、かわいくてかわいくて仕方がないんです」

サトコさん（仮名・69歳）は約10年前に夫を亡くし、現在は、相続した自宅でひとり暮らしをしています。

夫が遺してくれた遺産約3,000万円には手をつけず、遺族年金とパート収入で慎ましく暮らしてきました。大きな贅沢はせず、「自分ひとりが食べていければ十分」という考えだったといいます。

しかし、69歳を迎えた頃に体調を崩し、パートを辞めることに。現在の収入は、月に約13万円の年金だけです。

通院費もかかるようになり、少しずつ貯金を取り崩す生活に変わっていきました。それでも、夫の遺産もあることから「まだ余裕はある」と、あまり不安を感じてはいませんでした。

そんなサトコさんに最近、なによりもうれしい出来事がありました。5年前に結婚したひとり息子とその妻とのあいだに、待望の第1子が誕生したのです。サトコさんにとっては念願の初孫です。

小さな手足、泣き声、寝顔……その一つひとつが愛おしく、「この子のためならなんでもしてあげたい」という思いが自然と湧き上がってきます。

息子の妻・ナツミさん（仮名・34歳）との関係も良好で、子どもが生まれてからも3人でよく遊びに来てくれました。

息子一家がリビングに入るやいなや、サトコさんは決まって声をかけます。

「足りないものはない？」「困ってることはない？」「子育てってお金がかかるでしょう」

チャイルドシートやベビーカー、洋服、おもちゃ……ときには現金も包みました。愛する孫のためにできる限りのことをしてあげたい、その一心での行動でした。

もうやめてください…義娘が「援助を拒否」したワケ

そんな日々が数ヵ月続いたある日のこと。いつものように、帰り際にお金を渡そうとしたサトコさんに、ナツミさんが少し言いにくそうに口を開きました。

「お義母さん……気持ちは本当にうれしいんですが、もうやめてください。正直、遊びに来づらくなってしまいます」

「え、どうして？ 足りないってこと？」

そう聞くと、ナツミさんはあわてて首を振ります。

「いえ、むしろ逆です。毎回こんなに援助してもらって、本当に申し訳ないです。実は、『お義母さんの生活も考えなさい』って実家の母に怒られちゃいまして……」

さらに、こう続けました。

「お義母さん、お仕事も辞めたと伺いましたし、病院代もかかってますよね？ お義母さんのほうこそ、なにかお困りのことはないですか？」

その言葉に、サトコさんはハッとしました。

思い返してみれば、孫が生まれてからの数ヵ月、預金残高は驚くほどのペースで減っていました。「愛する初孫のためだもの」と注いできた全力の愛情が、気づかぬうちに自分の老後資金を圧迫し始めていたのです。

なにもしなくても「月3万円」の赤字

では、69歳ひとり暮らしの女性には、生涯どれくらいのお金が必要になるのでしょうか。現在、日本人女性の平均寿命は87歳。サトコさんが平均寿命まで生きると仮定すると、あと18年ほどあります。

また総務省「家計調査報告（令和6年）」によると、65歳以上の単身無職世帯における家計支出は、消費支出（いわゆる生活費）が平均約14万9,000円、非消費支出（税金や社会保険料）が平均約1万2,600円となっています（計16万1,600円）。

月約13万円の年金で暮らすサトコさんの場合、支出が平均的であっても毎月約3万円の赤字となり、気づかぬうちに預貯金を取り崩す生活になります。3万円×12ヵ月×20年＝720万円ですから、生活費ベースで約650万円を預貯金から補填する計算です。

ただし、これはあくまで生活費だけを見た場合の話です。実際には、医療費や介護費、突発的な支出といった要素も加わります。

突発的な支出を考慮した“リアルに必要な金額”とは

厚生労働省「年齢階級別1人当たり医療費、自己負担額及び保険料の比較（令和4年度実績）」によると、高齢期の医療費の自己負担平均額は、年間7万円〜9万円でした。加えて介護が必要となった場合、居宅サービスを限度額まで利用したとすると、自己負担額は月2万円〜3万円ほど。

さらに、家の修繕費や家電の買い替えなど、突発的な支出として500万円ほどは備えておきたいところです。

以上を整理すると、

・年金では足りない生活費：約650万円

・医療費：約150万円

・介護費：約150万円（介護期間を5年間と仮定して算出）

・突発的な支出：500万円

■合計……約1,450万円

合計で約1,450万円となります。ただし、これは平均寿命である87歳までの試算です。つまり、87歳を超えて元気に暮らせばさらに必要になりますし、介護費用が増える可能性もあります。

「貯金3,000万円」は一見十分に思えますが、「いつまで生きるかわからない」「どんな医療や介護が必要になるかわからない」という不確実性を考えると、決して余裕があるとは言い切れません。

さらに、ここに子や孫への継続的な援助が加われば、老後資金は想像以上のスピードで減っていってしまいます。

サトコさんの場合、たとえ3,000万円の預貯金があっても、子や孫への援助は月2万円程度が上限と考えるのが無難でしょう。

「子・孫への援助」に必要な線引き

子や孫に援助を検討する際、ひとつの目安としてほしいのが「援助しても、自分の生活水準が変わらないかどうか」です。サトコさんの事例は決して特別なケースではありません。「孫がかわいい」「助けになりたい」という気持ちはごく自然な感情でしょう。

しかし、老後資金は“余っているお金”ではなく、これからの自分自身の人生を支える大切な土台です。援助を続けることで自身の生活に不安が生じるなら、それは立ち止まって考えるサインかもしれません。

お金の援助を控えたとしても、孫と過ごす時間は変わりません。話を聞くこと、見守ることは同じように続けられます。

長い目で見れば、無理をせず自分の生活を守ることが、家族への思いやりでもあるのです。

石川 亜希子

CFP