資産運用を行うなかで、暗号資産や株式投資において「激しい値動きに疲れた」と感じる人は多いだろう。そんな人におすすめしたい金融資産が金（ゴールド）だ。現金やデジタル資産のリスクが加速する現代において、なぜ金だけが「裏切らない貨幣」として機能するのか。本記事では、ジム・リカーズ氏の著書『The New Case for Gold 投資の正解が見えない時代でも、ゴールドだけは裏切らない』（APJ Media 合同会社）から、金を投資対象ではなく、リスクゼロの「貨幣」と考えるべき理由を解説する。

金（ゴールド）は「貨幣」であるという理解

人々が金（ゴールド）に魅了されるのは、輝いているからではない。貨幣だからだ。この事実を理解することが、金を理解するための出発点になる。世界には多種多様な貨幣がある。

世界の主要準備通貨としての役割をめぐって、さまざまな形態の貨幣が競い合ったこともある。現在流通しているドル、ユーロ、ビットコインは貨幣の1つの形態だ。そして、金もまた貨幣である。

そもそも「貨幣」とは何なのか

貨幣の典型的な定義は「交換手段」「価値貯蔵」「価値尺度」の3つの要素で構成され、これら3つの基準がすべて満たされたものが、ある種の貨幣だと言える。

経済学者に「貨幣とは何か？」と質問すると、中央銀行が印刷した法定通貨だけが貨幣であると反射的に考え、マネーサプライ（訳注・金融機関や中央政府以外の経済主体が保有する通貨量。「通貨供給量」とも呼ばれる）について専門的な説明をするだろう。

マネーサプライを測定する指標は、どの範囲までの預金を通貨に含めるかによって異なり、M3、M2、M1、M0に分けられる（それぞれの範囲はM3＞M2＞M1＞M0となる）。範囲が最も狭いM0は銀行預金と流通現金で構成され、経済学者が知る通貨の定義の中で最も狭義であるため、「ベースマネー」とも呼ばれている。

私は金を「Mサブゼロ」と呼んでいる。なぜなら、経済学者が認めていなくても、金こそが紙幣供給を支える真のベースマネーだからだ。

金はリスクもリターンもないため、投資資産ではない

金は投資資産ではない。リスクもリターンもないからだ。ウォーレン・バフェットが「金にはリターンがないため、富を積み上げることはできない」と批判したことは有名だ。彼の発言は正しい。金には利回りがない。リスクがないのだから、利益も生まない。

1オンスの金を買って10年間保管していても、1オンスの金のままであり、それ以上でもそれ以下でもない。もちろん、1オンスの金の「ドル建て価値」は10年間で激変しているかもしれない。だが、それは金の問題ではなく、ドルの問題だ。

投資でリターンを得るには、リスクをとらなければならない。金に関しては、どこにリスクがあるのか。単なる金だから、期間リスク（訳注・満期日を過ぎると価値がなくなる）はない。

他の物質が、5年の期間を経て金に変わるわけではない。今も将来もずっと金である。誰かが金を発行するわけではないため、発行体リスク（訳注・発行体の財務状況の悪化などの影響によって価格が下落する）もない。金を持つ人が責任も持つ。他の誰の責任でもない。

コモディティ・リスク（訳注・コモディティ価格の変動によって生じる将来の市場価格の不確実性）もない。商品（コモディティ）には他に考慮すべきリスクがある。

例えば、トウモロコシを買うときは、「虫がついていないか」とか「美味しいか、それとも不味いか」などと心配しなければならない。

原油にも同じことが言え、品質によって75のグレードに分類されている。だが純金は、原子番号79の元素である。ずっと金のままだ。

金は有形通貨であり、デジタルではない

金は有形通貨であり、デジタル通貨ではない。金は、デジタル通貨がさらされるリスクに対する保険の役割を果たす。

たいていは、ドルはデジタル通貨として扱われる。ポケットに数枚のドル紙幣が入っているかもしれないが、実際のニーズに見合う金額ではない。スーパーで買い物をしたら、20ドル札を取り出すこともあるかもしれないが、多くの場合はデビットカードやクレジットカードを使うだろう。

給与を受け取るときは、おそらく雇用主から口座に直接振り込まれる。請求書を支払うときは、オンラインバンキングを利用するだろう。

買い物をするときは、デビットカードかクレジットカードを利用するだろう。実際に使用する現金の額は、すべての取引量のうちのごくわずかでしかない。

世界最大の証券市場であるアメリカ国債市場は、1980年代初頭以降、紙の証券を発行していない。誰かの家の屋根裏に古い紙の証券が数枚あるかもしれないが、現在の国債市場は、決済システムと同じように完全にデジタル化されている。すでにキャッシュレスのデジタル社会になっているのだ。

「現金との戦い」と呼ばれるものを心配する人もいるが、心配するまでもない。現金との戦いはもう終わっており、政府が勝利したからだ。

現実問題として、誠実な市民が銀行から多額の現金を引き出そうとしたら、麻薬取引やテロ行為、あるいは脱税の疑いをかけられ、政府の監視下に置かれるのは避けられない。

金現物を持たない市民は、資産のデジタル化に従うしかない。デジタル資産は、停電、インフラの崩壊や取引停止、ハッカー、オンライン盗難のリスクにさらされる。10億ドルの資産があっても、一晩で消滅してしまっては何の意味もない。

政府が銀行を閉鎖し、ガソリン代や食費として1日300ドルまでしか引き出せないようにATMを設定し直したら、どうなるだろうか。

銀行に10万ドルの預金があっても何の役にも立たない。政府の規制当局は、追って通知があるまで1日300ドルで十分にやっていけるはずだ、と告げるだろう。

実際に、2013年にキプロスで、さらに2015年にギリシャで、そのとおりのことが起こった。預金者は、銀行の資産凍結に対する保険として、金現物を持っておくべきだ。

ジム・リカーズ

APJ Media 合同会社

編集長／地政学者／経済学者／弁護士