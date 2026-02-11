“動く”「パペットスンスン」をレゴで作ってみた！ 口を開けて、腕を上げ下げするギミック付きで「こいつ……動くぞ！」の声

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【LEGO】レゴでパペットスンスン作ってみた【琴葉茜】』というやもブロックちゃんねるさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

レゴで動くパペットスンスンを作ってみました。

投稿者のやもブロックちゃんねるさんが、人気の青いパペット・スンスンをレゴで作りました。2025年7月からは、『めざましテレビ』内でショートムービー『パペットスンスン』も放送されています。

後ろのレバーを押すと口が開いて腕が動くギミック付きです。

前から見るとこんな感じ。

大きな手が特徴的なので、手首も可動できるようにしています。

目の部分は飛行場の人が持っているパーツを使ったとのこと。

構造はシンプル。背骨のような棒が1本入っていて、それを下から押し上げることにより頭が持ち上がるようになっているのだとか。体の中は棒を通すために空洞です。

レバーはあまり強く突き上げないように調整しているとのこと。

構造が見えやすいよう背中を開いたスンスン。

レバーを上げると手がグッと下がり、頭が軽く上がっているのがよくわかります。

調整しないと口が開き過ぎて……

頭が外れてしまいました。

スンスン色のパーツが少なくて組み立てに苦労したという今回の作品。レバーを調整していない時のスンスンの動きの激しさなど、動く様子についてはぜひ動画をご覧ください。

