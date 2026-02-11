寒さでカチコチになった股関節周りが柔らかくなる！ 「足上げブランコ」で下半身のストレッチを総仕上げ
ゴルフ場に到着し、ロッカールームで準備を終えたらコースへ直行……。実はこの行動が冬場のゴルフではスイングに悪影響を及ぼす。寒さでカチコチになった体は、冷え込んだ屋外でどんなに筋肉を伸ばそうとしても効果を得られないどころか、筋肉を傷つけるなどのケガにもつながるという。つまり、ロッカールームでしっかりとウォームアップ&ストレッチをする必要があるのだ。では実際にどんなストレッチが効果的なのか、アスリートのコンディショニングにも詳しいピラティストレーナーのmieyさんに教えてもらった。
【写真】血行促進のカギは足裏！ ゴルフボールコロコロで可動域アップ
■アクティブストレッチで股関節を動かす「足上げブランコ」壁のヨコに立ち、壁に手をつく。壁と反対側のヒザを曲げ、太モモが床と平行になるまで引き上げたら、ゆっくりと足を後ろへ引く。勢いで振らず、股関節から動かすイメージで15往復。■ふくらはぎとスネを刺激「壁背伸び」壁に両手をついて立ったら、まずはカカトを上げて5秒キープ。続いてツマ先を上げて5秒キープする。これを3セット行う。【解説】mieyさんみー／骨格矯正ピラティス指導者。自身のダイエットを期にピラティストレーナーの資格を取得。全国にピラティススタジオを5店舗展開しつつ、トレーナー・講師としてアスリートからダイエットしたい女性まで、幅広く指導している。『股関節ムーブ』（Gakken）など著書多数。◇ ◇ ◇プロが重要と語る筋肉とは？→関連記事で【小柄でも山下美夢有が飛んで曲がらないのは“腸腰筋”を使えているから！ ながらでもできる鍛え方とは？】を掲載中
