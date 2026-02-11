歌舞伎俳優の尾上左近（20）が10日、都内でトークイベント「第46回 歌舞伎家話」に出演した。

「歌舞伎以外で刺激を受けたエンタテインメント」について質問された場面では、無趣味だった自分を変えようと「今月から、何もない日に本を読むことをしている」と説明。「一張羅を着て本を買いに行って、買った本を持って喫茶店で読破する。まだ3冊しか読破できていませんが、本を読むという行為に刺激を受けて、芝居がしたい！という気持ちになる」と明かした。

手に取る本は「恋愛小説が多い」とロマンティックな一面も。最初に手にした本は、江國香織氏（61）の「神様のボート」といい「ぜひ読んでほしい！」と呼びかけていた。

イベントには、プライベートでも親しくしている、市川團子（22）、市川染五郎（20）も登場。

同じ質問に團子は、イベントの前日に観たという映画「爆弾」をあげ「伏線回収が巧みな映画で吸引力があった」とコメント。染五郎は、6月12日に公開されるマイケル・ジャクソンの人生を描いた映画「Michael/マイケル」をあげ、「昔からマイケル・ジャクソンのファンなんですけど、主役を甥っ子さん（ジャファー・ジャクソン）が演じていて、顔も手もそっくりで、予告編を見て泣きました」と興奮していた。（西村 綾乃）