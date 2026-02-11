“50歳を過ぎて美容整形5回”の女性がリアル告白へ 今夜関西ローカル『東野幸治＆寺島しのぶのR-50人生でやらないと後悔するコト！』
MBSテレビはきょう11日、『東野幸治＆寺島しのぶのR-50人生でやらないと後悔するコト！』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）を放送する。
【写真】貴重…50代集合ショット 東野幸治、寺島しのぶ、後藤輝基、友近、橋下徹、的場浩司、ミッツ・マングローブ
同番組は、50歳以上の関西の街行く人100人にやりたいことを調査し、50代のスタジオ出演者たちが、大小問わず「人生でやらないと後悔するコト」を発表するトークバラエティーの第2弾。今回は、東野幸治、寺島しのぶのほか、ゲストに後藤輝基（フットボールアワー）、友近、橋下徹、的場浩司、ミッツ・マングローブを迎える。
50歳以降で夢を実現した人やその道のプロをスタジオに招き、その術を掘り下げていく。50歳を過ぎてから5回の美容整形を経験したという女性は、手に入れた新たな人生観を明かす。整形に関心があったというミッツは、経験者のリアルなエピソードに興味津々。また、俳優として多彩な役を演じ分けるMCの寺島は、「美」を巡る昨今の風潮へ抱く複雑な心境を吐露する。
脱サラしてケーキ屋を開業した元サラリーマンの男性もスタジオに登場。コロナ禍で人生を見つめ直し一念発起したというが、当初は「全くケーキを作ったことがなかった」と話す。これには、“庶民的な町のケーキ屋さんをやりたい”という夢を持つ的場も驚きを隠せない。
さらに、MCの東野が抱く「字をキレイに書けるようになりたい」という夢には美文字講師が登場するほか、「指笛を吹けるようになりたい」と熱望するミッツのため、フィンガーフルート奏者の指導の下、出演者全員で指笛に挑戦する。
