お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾（42）の妻で元タレントのミヅキさん（28）が11日までに自身のインスタグラムを更新。新ヘアスタイルを披露した。

「ロングに飽きて少し」と書き出すと、茶系でレイヤーが入った新ヘアスタイルとなった近影をアップ。

「@miyu_beautrium なりたい髪型、理想を超えて天才すぎました」と記した。

藤森は24年4月、ゲスト出演したTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」で一般女性との結婚を発表。同年11月には長女が誕生したと報告していた。

妻については元タレントのスポーツインストラクターとのちに告白。その後インスタグラムにハワイ挙式の2ショットを投稿し、妻がアマゾンプライムビデオの恋愛リアリティー番組「ラブ トランジット2」に出演したヨガインストラクター・ミヅキさんであることを明かしていた。ミヅキさんもインスタグラムに挙式の写真を投稿し、結婚を報告していた。

ミヅキさんの投稿に、フォロワーからは「プリンセスみたいでとってもかわいいです〜」「可愛すぎ、似合いすぎて 次髪の毛伸びたら真似します」「お顔が本当にタイプすぎる」といった反響が寄せられている。