【ロングインタビュー】巨人・山崎伊織 初の開幕投手なるか「強いジャイアンツになりたい」
プロ野球・巨人の山崎伊織投手が日テレジータスのインタビューに応じ、「やっぱり勝たないと面白くないと思いますし、シーズン終わってみて、ジャイアンツ強かったと他のチームのファンからも言っていただけるようにそれくらい強いジャイアンツになりたいと思っています」などと語りました。
初の開幕投手を目指して、このオフにはフィジカルをしっかり鍛えることに重点を置いてきた山崎投手。「鍛えるだけでは野球につながらないので、機能的な部分をしっかりレベルアップできるように頑張ってやっています」と口にしました。
去年は開幕からローテーションで投げ、11勝4敗とチームの勝ち頭となりました。しかし、チームはリーグ3位でCSファーストステージで敗退と悔しい結果に。チームとしても個人としても今季目指すは、そのさらに上。「もっと勝てる試合を多く、僕自身もチームも勝つ試合を多く作れるように頑張っていきたいなと思います」と意気込みました。
キャンプ第3クールが始まってもいまだ阿部慎之助監督から開幕投手の発表はありません。去年勝ち頭となった山崎投手が有力とみられていますが、本人としては「キャンプの状態が悪ければ投げられないし、シーズンの1試合ですけど、大事な試合にはなってくる。でも、『開幕、開幕』と思って練習してないですし、
常に自分の投球をレベルアップできるようにやっているので、その気持ちで」と冷静に状況を見つめるだけ。開幕投手になれたら、うれしい気持ちはありますが、それよりも求めているのはリーグ優勝、日本一だと語りました。