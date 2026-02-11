結婚発表の神尾楓珠＆平手友梨奈、連名直筆署名が話題「字まで似ている」
【モデルプレス＝2026/02/11】俳優の神尾楓珠（27）と歌手で女優の平手友梨奈（24）が2月11日、それぞれのSNSを通して、結婚したことを発表。直筆署名が話題になっている。
【写真】神尾楓珠＆平手友梨奈「字まで似ている」直筆署名
2人はそれぞれのSNSで「私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります」と報告。平手が後ろから神尾の肩に顎を乗せた2ショットも披露している。
直筆で並んだ署名に、SNSでは「字まで似ている」「2人とも綺麗」「並んだ文字みてほっこり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆神尾楓珠＆平手友梨奈、連名で結婚報告
◆神尾楓珠＆平手友梨奈、直筆署名に反響
【Not Sponsored 記事】