【要領の正体】「あたり」をつける力が疲労を防ぐ！ワーキングメモリを節約して成果を出す脳の使い分け術【脱・疲労回復】

疲れにくい脳は「要領がいい」

「くまなく隅々まで」は疲れる

脳のワーキングメモリを鍛える前に、まずは「ボトムアップ処理」「トップダウン処理」と呼ばれる２つの脳の情報処理方法を理解しておきましょう。

ボトムアップとは「下から上へ積み上げる」という意味の言葉です。その意味の通りボトムアップ処理とは、物事を１つずつ、個別に分析し、細かく見ていくやり方です。例えば、数十ページにおよぶ膨大な資料から情報をつかもうとするときに、１ページ目から順番に目を通し、内容を１つひとつ追っていきながら、資料の全体像を理解するような方法です。

いわゆる「しらみつぶし」に調べる手法であり、丁寧に細かく、着実に積み上げていくので分析の精度を高められるかもしれませんが、膨大な時間と手間が必要となります。そして、このとき脳では１つの部位に負担が集中していて、疲労がどんどんたまっていきます。

一方のトップダウンには「上から見下ろす」という意味があります。仮説や直感に基づいて「あたり」をつけてから、詳細を追っていくという手法です。

先ほどの資料の例でいうと、１ページ目からくまなく読み進めていくのではなく、「この手の資料は後ろのほうに結論が載っているはずだ」「見出しを追っていけば全体像をつかめるはずだ」などと、すでに持っている知識や経験を動員して、資料の内容を素早く理解しようとするというやり方です。

確実性や網羅性においては、ボトムアップ処理のほうが高いのは言うまでもありませんが、トップダウン処理では時間と手間が大幅に短縮される分、脳の疲労を大きく抑えることができます。つまり、「要領のいい、うまく手抜きができる脳」が「疲れにくい脳」なのです。

また、通常は年齢とともに衰えていくといわれる脳の処理能力ですが、トップダウン処理は「経験がものをいう力」でもあるため、年齢を重ねても精度を維持できるどころか、場合によっては向上することすらあります。

高齢になってもバリバリと仕事をこなしていたり、手際よく家事をしたり、はつらつとした毎日を送っている人は、長く生きてきた分の経験や知識の蓄えを生かして、トップダウン処理をうまく活用できている人なのでしょう。

ボトムアップ処理とトップダウン処理

ボトムアップ処理

膨大な資料を１ページ目から順番に読み、しらみつぶしに要点を洗い出す。時間がかかり、脳疲労もたまる。

トップダウン処理

知識や経験に基づいて「あたり」をつけ、膨大な資料から要点を素早く抜き出す。ワーキングメモリをうまく使い、脳疲労がたまりにくい。

【出典】『脱・疲労回復 「疲れないしくみ」をつくる脳の習慣』著：梶本修身