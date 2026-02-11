お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！（49）が、10日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。お笑いタレント・ケンドーコバヤシ（53）の結婚と第1子誕生について改めて語った。

ケンコバは1月31日放送のCSフジテレビONEの特番「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年8月に結婚し、今年1月に第1子男児が誕生していたことを電撃発表した。

番組ではタイ・バンコクへスタッフを呼び出し、くっきー！も合流。ロケ終盤に、ケンコバは「ここまで呼びだしてなんやけど、結婚したのよ」と驚きの告白。「ええて！言えて、ちゃんと。エージェント（契約）でしょ？」と信用しないくっきー！に、「結婚しました。結婚したのよ」と繰り返し「8月に」と婚姻届を提出した時期も明かしていた。

このロケを振り返り、くっきー！は「いっぱい聞きましたよ、コバさんから」と改めて報告。「どんな子供だとか、出産に立ち会ったのか、名前は何や、性別はどっちや」と質問内容を明かしたが、「マジメに言ってました？」と聞かれると、「全部答えてくれなかったです。まだまだ謎のまま、知らんまま」と答えると、スタジオでは「やっぱり！」と爆笑が起こった。

お笑いタレント・ハリウッドザコシショウは「発表した次の日、ライブで一緒やってん」といい、「聞いたんよ、ライブでいろいろ。全然答えへん」と不満げに語った。。「子供は何て言う名前？って聞いたら、“超獣”って書いて“ブロディ”って言うてましたから」と打ち明けると、くっきー！は「僕の時は、“胃が痛い”で“ナポレオン”て言うてました」とかぶせた。

しかしお笑いタレント・みなみかわは「でもめでたい話ですよね。もうしないものかなと思いきや」としみじみ。くっきー！は「でもなんかあんまり変わらんかったですよ、結婚して子供ができてても」といい、「相変わらず、朝集合は目やにパンパンで来てる。両端パンパンでちょっとしか（目が）開かへんから、（間）寛平師匠の三角目みたいになってた」と笑わせていた。