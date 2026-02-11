AAAのNissyこと、西島隆弘（39）が11日、自身の公式サイト、インスタグラムやSNSなどを更新し、グループからの脱退を発表した。

西島は、のどの4度目手術を行ったことを公表。長期的な療養が必要となったことを明かし、「療養に専念」するため、AAAを脱退する決断をしたという。

西島はソロ名義「Nissy」としても活動。AAAは21年に活動を休止し、以降はソロで活動していた。

以下、発表全文

ファンの皆さま並びに関係各位

平素よりNissy(西島隆弘)を応援いただき、誠にありがとうございます。

このたび、西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。

経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました。

治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます。

今後の健康と活動のあり方を見据え、本人および関係者間で慎重に協議を重ねた結果、このような結論に至りました。

長年にわたり温かいご支援を賜りましたファンの皆さま、並びに関係各位に心より感謝申し上げます。

Nissyとしての活動につきましては、体調の回復を第一に、個人のペースで今後を検討してまいります。今後の発表をお待ちいただけますと幸いです。

今後とも、Nissy（西島隆弘）ならびにAAAへの変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

2026年2月11日