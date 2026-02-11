【ニラックスブッフェ】60分食べ放題1099円！時間延長のお得なキャンペーンは23日まで。
ニラックスが展開する「ニラックスブッフェ」は、2026年2月9日から23日まで、45分の食べ放題コース「プチブッフェ」が、値段はそのままで15分延長となるキャンペーンを開催しています。
バラエティ豊かなメニューをお得＆お腹いっぱい
幅広い世代に対応した多彩なラインナップのメニューを取り揃えた「ニラックスブッフェ」。今回のキャンペーンでは、カジュアルに食べ放題が楽しめることで人気の45分食べ放題コース「プチブッフェ」が、期間中は価格はそのままで15分延長した60分になります。
「プチブッフェ」では、むさしのブラックカレー＆季節のカレー、季節のピザ、パスタ（冷製パスタ含む）、パン、うどん、ラーメンがすべて食べ放題！ さらに、色鮮やかなサラダとデリが一皿付きます。
なお、一部メニュー、デザート、ドリンク、オーダーメニューは食べ放題の対象外になります。
価格は1099円。
ボリューム満点のブッフェを、リーズナブルに楽しむチャンスです。家族や友人と一緒にいかがでしょうか。
＜実施店舗＞
・グランブッフェ イオンモール名取
・グランブッフェ イオンモール秋田
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原
・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉
・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛
・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク
・グランブッフェ イオンモール高岡
・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和
・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和
・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田
・グランブッフェ イオンモール東浦
・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス
・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地
・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳
・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北
・グランブッフェ イオンモール伊丹
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中
・グランブッフェ イオンモール筑紫野
キャンペーン対象コースは、その他の割引やクーポン、キャンペーンとの併用はできません。実施期間は予告なく変更となる場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部