「松のやで1番大好き」人気の「ささみかつ」シリーズが復活！単品290円、得朝セットは530円から。

とんかつ専門店「松のや」は、2026年2月11日15時から「ささみかつ」シリーズを発売します。

サックサクの衣としっとり柔らかな鶏ささみ

高タンパク質＆低脂肪の鶏ささみ肉を使った「ささみかつ」が、バラエティ豊かなラインアップで今年も復活します。前回の販売時には、SNSで「松のやで1番大好き」「ささみかつ大好物マン」といった声も上がっていました。

特製タルタルソースと味わう定番の「ささみかつ定食」をはじめ、大根おろしでさっぱりとした「鬼おろしポン酢ささみかつ定食」や味噌ダレの濃厚な味わいがたまらない「味噌ささみかつ定食」など、「ささみかつ」を使ったいろいろなメニューが用意されています。

・今回登場するメニューは、全部で12種類！

ささみかつ定食...790円

たっぷりささみかつ定食...990円

鬼おろしポン酢ささみかつ定食...890円

味噌ささみかつ定食...890円

ロースかつ＆ささみかかつ1本定食...980円

ロースかつ＆ささみかかつ2本定食...1130円

親子ささみかつ丼...790円

得朝ささみかつ定食（選べる小鉢付）...630円

得朝ささみかつ定食（小鉢なし）...590円

得朝ささみかつ＆コロッケ定食（選べる小鉢付）...570円

得朝ささみかつ＆コロッケ定食（小鉢なし）...530円

単品ささみかつ...290円

持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要です。

一部店舗では価格が異なる場合があります。

得朝メニューは11時まで。店舗によって販売開始時刻が異なります。

株主優待券は「ささみかつ定食」「たっぷりささみかつ定食」「鬼おろしポン酢ささみかつ定食」「味噌ささみかつ定食」「親子ささみかつ丼」「得朝ささみかつ定食」「得朝ささみかつ＆コロッケ定食」に使用できます。

一部店舗は「ささみかつ」シリーズの販売対象外です。販売の有無は店舗に直接問い合わせてください。

※価格はすべて税込です。

