神尾楓珠と平手友梨奈の結婚をFC東京も祝福！ファンからは「是非てちも青赤に笑」「ご夫婦で味スタへ」
推しクラブからも熱い祝福だ。
２月11日、俳優の神尾楓珠さんと、元欅坂46のセンターであり歌手で女優の平手友梨奈さんの結婚が発表された。
神尾さんはサッカー経験者で、大のFC東京ファン。2022年にTBSのドラマ『オールドルーキー』に出演した際は、FC東京に所属しているJリーガーの役を熱演した。
そんな縁から、日本中がビッグカップル誕生に沸くなかFC東京の公式Xもメッセージを発信。神尾さんと長友佑都の２ショット写真を添え、「いつもFC東京を応援してくださっている神尾楓珠さん!! ご結婚おめでとうございます!!!!」と綴った。
この投稿には「青赤ファミリー！おめでとうございます！」「俺達の楓珠君おめ」「是非てちも青赤に笑」「夫婦でサポーターになってくれたらいいな」「是非ともご夫婦で味スタへ」といったコメントが続々と寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】神尾楓珠さんと長友佑都の貴重な２ショット
