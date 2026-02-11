¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ø¤É¤é¾Æ¤¡Ù¡¡°ìÎ®ÏÂ²Û»Ò¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬¶¨ÎÏ¡ª¡ÖÀìÌçÅ¹¤Ç½Ð¤·¤Æ¤âÁ´Á³¤¤¤¤¡×¤È¥×¥í¤¬ºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤ë"°ïÉÊ"¤È¤Ï¡©¡ÚMBS¥µ¥¿¥×¥é¡Û
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£¡¡MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤É¤é¾Æ¤¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È£µ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
°ìÎ®ÏÂ²Û»Ò¿¦¿Í¤¬¿³ºº¡¡¡Ö¤â¤¦1²ó¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤É¤é¾Æ¤¡×
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¨¤ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¤É¤é¾Æ¤¡×13¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡¤¢¤ó¤³¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à ¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ £À¸ÃÏ¤ÎÌ£ ¤¤¢¤ó¤³¤ÎÌ£ ¥Á´ÂÎ¤ÎÌ£¡¡¤Î5¹àÌÜ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ì£¤Ë´Ø¤¹¤ë¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁ´¹ñ²Û»ÒÂçÇîÍ÷²ñ¡×¤ÇÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¡ÖÌ´²Û»Ò¹©Ë¼¤³¤È¤è¡×¤Î»°ÂåÌÜ¡¦²¬ËÜ¿¼£¤µ¤ó¤È¡¢1620Ç¯ÁÏ¶È¤Î¹Åç¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Ö¸×²°ËÜÊÞ¡×¤«¤éÂè½½Ï»ÂåÅö¼ç¤Î¹âÅÄ¿®¸ã¤µ¤ó¤È¤¤¤¦°ìÎ®ÏÂ²Û»Ò¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤é¾Æ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÄ´ÏÂ¡×¤òµó¤²¤¿²¬ËÜ¤µ¤ó¡£°ìÊý¡¢¹âÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡¢¤â¤¦1²ó¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤É¤é¾Æ¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö¤É¤é¾Æ¤¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£Çã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¤È¤Ï¡ª¡©
¡Ú5°Ì¡Û¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥×¥í¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤ë²¦Æ»¤É¤é¾Æ¤
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¡Ø¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤É¤é¾Æ¤¡Ù¡ÊÀÇ¹þ156±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡Á´¹àÌÜ¤Ç8ÅÀ°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿°ìÉÊ¡£¹ñ»º¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Õ¤ó¤ï¤êÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¤¢¤ó¤³¤ò¶´¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ÈThe¤É¤é¾Æ¤¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê²¬ËÜ¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬·ë¶É°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¹âÅÄ¤µ¤ó¡Ë¤È¥×¥í¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë²¦Æ»¤É¤é¾Æ¤¤À¡£
¡Ú4°Ì¡Û¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¢¤ó¤³¤È¥ß¥ë¥¯¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¿Ê²½·Ï¤É¤é¾Æ¤
¡¡Âè4°Ì¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¡Ø¤É¤é¤â¤Ã¤Á ¤¢¤ó¤³&¥Û¥¤¥Ã¥×¡Ù¡ÊÀÇ¹þ214±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡Ä¹°ò¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¢¤ó¤³¤È¥ß¥ë¥¯¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¿Ê²½·Ï¤É¤é¾Æ¤¡£Í£°ìÌµÆó¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢Ì£¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜÁ´¤Æ¤Ç9ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤â¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê´Å¤µ¤Ç¤â¹á¤ê¹â¤¤¤¢¤ó¤³¡¢¥â¥Á¤Ã¤È¿©´¶¡Ä¤Û¤«¤Î¤É¤é¾Æ¤¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú3°Ì¡ÛÀäÌ¯¤Ê´ä±ö¥Ð¥¿¡¼¤Ë¥×¥í¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡¡¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×1°Ì¡¡
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¡Ø±ö¥Ð¥¿¡¼¤É¤é¤ä¤¡Ù¡ÊÀÇ¹þ257±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤¬¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö±ö¥Ð¥¿¡¼¡×¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»ºÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤Ë¥í¥ì¡¼¥Ì´ä±ö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¡¢¤¢¤ó¤³¤Î¸åÌ£¤â¤¹¤Ã¤¤ê¡£
¡¡²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤È¤¢¤ó¤³¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¸ÃÏ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¤Î¤É¤é¾Æ¤¤¬À®Î©¤¹¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê´°À®ÅÙ¤Ç¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ú2°Ì¡Û¡ÖÀ¸ÃÏ¤ÎÌ£¡×1°Ì¡¡¥³¥¹¥Ñ¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢ÅÄ¸ý¿©ÉÊ¤Î¡Ø¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¤É¤é¤ä¤¡Ù¡ÊÀÇ¹þ128±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡ËªÌª¤È¹õÌª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ï±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¡ÖÀ¸ÃÏ¤ÎÌ£¡×ÉôÌç¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¸ÃÏ¤ËÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼Æþ¤ê¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¶´¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ó¤³¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤ÙË°¤¤Ê¤¤°ìÂÎ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤âÎÉ¤¯¡¢¥³¥¹¥Ñ¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ëº£¤Î¤´»þÀ¤¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤°ìÉÊ¤À¡£
¡Ú1°Ì¡Û¡ÖÀìÌçÅ¹¤Ç½Ð¤·¤Æ¤âÁ´Á³¤¤¤¤¡×¤È¥×¥í¤¬ºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡È°ïÉÊ¡É
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢¿·½ÉÃæÂ¼²°¤Î¡Ø°ïÉÊ¤É¤é¾Æ¡Ù¡ÊÀÇ¹þ173±ß ¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÇÅÀ¤òÍî¤È¤¹¤â¡¢¡Ö¤¢¤ó¤³¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡×¡Ö¤¢¤ó¤³¤ÎÌ£¡×¤Ç1°Ì¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹àÌÜ¤â10ÅÀËþÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£
¡¡À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤´ÆÃÍ¤ÎÀ¸½¤µ¤¬¤Ê¤¤¥¨¥°¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£¤µ¤é¤ËÍñ²«¤ÎÈæÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¤¿¤Þ¤´¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤ë²«¶â¿§¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¡£
¡¡°ìÊý¤¢¤ó¤³¤Ï¾®Æ¦¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ä¹á¤ê¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢¾åÉÊ¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢ÀìÌçÅ¹¤Ç½Ð¤·¤Æ¤âÁ´Á³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤â¡Ö¤¤¤í¤ó¤Êµ»½Ñ¤ÈÁÇºà¤ÎÅØÎÏ¡¢¤½¤ì¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤¤¤¤½¸¹çÂÎ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥×¥í¤¬ºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡È°ïÉÊ¡É¤¬Áí¹ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÇØÆÁ´¶¤Î¤¢¤ë¡É¤É¤é¾Æ¤¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¡É¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¼å²Ð¤ÇÎ¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¯¤À¤±¡£´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤ë¤Ç¤´Ë«Èþ¤Î¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÀ¶¿å¥¢¥Ê¤â¡Ö¿À¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª
¡¡ÏÂ²Û»Ò¤ÎÄ¶ÄêÈÖ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×Æþ¤ê¤ä±ö¥Ð¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¤·¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¡Ö¤É¤é¾Æ¤¡×¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¡¢É÷Ì£¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊMBS/TBS·Ï¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ7»þ30Ê¬¡ÁÊüÁ÷¤è¤ê¡¡¢¨·ÇºÜ¤·¤¿²Á³Ê¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë