【オリコン】米津玄師、ソロ史上初の新記録でV21達成 M!LKは自身初の累積1億回超え【ストリーミング上位動向】
26/2/16付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年2月2日〜8日）では、上位2曲の週間再生数が4週連続で1000万回の大台を突破する熾烈な1位争いを米津玄師の「IRIS OUT」（週間再生数1122.0万回／前週比12.8％減）が制し、25/9/29付の初登場から21週連続1位を達成した。「連続1位獲得週数」記録においてソロアーティスト歴代1位タイで並んでいた、あいみょん「マリーゴールド」（20週）を上回り、歴代単独1位となる新記録を樹立した。
【グラフ】今週もミセス独走 back numberが前週比600万回超えの急増
週間再生数も初登場から21週連続で週間再生数1000万回超え。「週間再生数1000万回超え連続週数」記録では、歴代1位タイのYOASOBI「アイドル」、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」の24週連続に次ぎ、歴代単独3位。ソロアーティストとしては自身の持つ歴代1位記録を更新し、累積再生数は3億7603.6万回となった。
TOP10のうち、1〜8位と10位は前週と順位が変わらず、変動の少ない週となった。
4週連続2位はMrs. GREEN APPLE「lulu.」（週間再生数1018.7万回／前週比13.6％減）。日本テレビ系アニメ『葬送のフリーレン』第2期テーマソングとして書き下ろした同曲は、初登場から4週連続で週間再生数1000万回超えを記録し、累積再生数を5078.9万回に伸ばした。
3位は4週連続でKing Gnu「AIZO」（週間再生数805.6万回／前週比13.2％減）。MBS／TBS系アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマの同曲は、累積再生数を4464.0万回とした。
5週連続での4位はM!LKの「好きすぎて滅！」（週間再生数737.0万回／前週比12.5％減）。登場15週目で通算13回目のTOP10入り、通算11回目のTOP5入りと好調をキープ。累積再生数は1億212.2万回となり、自身初となる1億回の大台を突破した（詳細は後述）。
2週連続5位は、前週に初登場したNumber_iの新曲「3XL」（週間再生数668.1万回／前週比15.0％減）。メンバーの平野紫耀がプロデュースし、表題曲としては初の恋愛ソングの累積再生数は1454.3万回となった。
HANAは今週も3曲同時TOP10入りを果たした。6位（前週6位）の「Blue Jeans」（週間再生数626.1万回／前週比9.7％減）は初登場から30週連続でTOP10入り（9週連続1位を含む）を達成。女性グループ最速で2億回を突破した累積再生数は2億4947.4万回となった。7位（前週7位）はデビュー曲「ROSE」（週間再生数615.4万回／前週比9.1％減）。自身最多の累積再生数は3億599.2万回となり、自身初の3億回を突破した（詳細は後述）。9位（前週13位）の新曲「Cold Night」（週間再生数576.3万回／前週比7.3％増）は登場3週目で初のTOP10入り。自身初のアニメタイアップとして、フィギュアスケートを題材にしたテレビ朝日系アニメ『メダリスト』第2期オープニング主題歌となっている。
Mrs. GREEN APPLEも3曲同時TOP10。前出の2位「lulu.」に続き、8位（前週8位）の「ライラック」（週間再生数601.9万回／前週比7.1％減）は、登場96週目（約1年10ヶ月）で通算TOP10入り週数は驚異の94回。累積再生数を8億8491.7万回とした。10位（前週10位）は日本レコード大賞受賞曲「ダーリン」（週間再生数524.9万回／前週比7.8％減）。累積再生数を3億755.2万回に伸ばした。
◆back numberが27曲前週比増 Snow Manも新曲効果で急騰
アーティスト別TOP500週間総再生数1位は今週もMrs. GREEN APPLE。最多33曲（前週比±0）がランクイン、総再生数は7249.6万回（前週比7.7％減）だった。
2位（前週3位）にはback numberが浮上。ミラノ・コルティナ冬季オリンピックが2月6日に開幕し、NHKウィンタースポーツテーマソング「どうしてもどうしても」が連日流れている影響か、ランクインした28曲（前週比＋4）すべての順位が前週比アップ。総再生数は前週比600万回以上増加し（15.2％増）、21位の「ブルーアンバー」を除く27曲が前週比増を記録した。
3位のHANAはランクイン数11曲（前週比±0）、総再生数は3985.4万回（前週比8.4％減）、4位の米津玄師はランクイン数16曲（前週比±0）、総再生数は3039.3万回（前週比10.3％減）、5位ちゃんみなはランクイン数16曲（前週比＋1）、総再生数は2197.3万回（前週比1.5％増）だった。
Snow Manは、13位「カリスマックス」と25位に初登場した新曲「STARS」（詳細は後述）が牽引し、総再生数11位（前週16位）に上昇。ランクイン数6曲（前週比＋1）、総再生数は1102.3万回（前週比31.7％増）と大幅に増加した。
◆初登場トピックス
■Snow Man、新曲「STARS」が初登場25位
Snow Manの2026年第1弾となる新曲「STARS」（2月2日配信開始）が週間再生数333.7万回を記録し、今週付の初登場最上位となる25位にランクインした。TBS系スポーツ2026のテーマ曲で、同局の「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」中継でも使用。夢に向かって歩き続けるすべての人の背中を押すエネルギッシュな楽曲で「この一瞬、たった一回」を信じて進めとまっすぐに語りかける。配信開始日には『CDTVライブ！ライブ！』でテレビ初披露、YouTubeではミュージックビデオが公開された。
本作は、同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングで初登場1位を獲得。自己最高の初週8.0万ダウンロードを記録した。
■M!LK、自身初の累積1億回超え「うれしすぎて滅！」
今週付4位のM!LK「好きすぎて滅！」（2025年10月27日配信開始）の累積再生数が1億212.2万回に達し、自身初となる累積1億回超えを達成した。25/11/10付での初登場から15週目での1億回突破となった。
本作は、M!LKの結成10周年イヤーを締めくくる楽曲として昨年10月にリリース。「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう！」と爆発的な愛を歌ったラブソングで、SNSを中心に大バズリしている。
メンバーの佐野勇斗、吉田仁人、塩崎太智（※崎＝たつさき）、山中柔太朗、曽野舜太は5人そろって動画コメントを寄せた。自身初の1億回突破に山中は「ほかのアーティストの方とかが達成されているのを見ますけど、まさか自分たちが達成できるとは思わなかったところもありますので…。億いっちゃいましたよ、僕ら（笑）」と驚き、塩崎は「うれしい〜！“うれしすぎて滅！”」とタイトルになぞらえて喜んだ。2月18日には同曲も収録された両A面シングルCD「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」がリリースされる。
■HANA デビュー曲「ROSE」が女性グループ最速で累積3億回突破
HANAのデビュー曲で、今週付7位の「ROSE」（2025年4月2日配信開始）の累積再生数が3億599.2万回となり、自身初の累積3億回を突破。25/4/14付での初登場1位デビューから45週目で達成した。
「累積再生数3億回突破週数」記録では、NewJeansの「Ditto」（113週）を抜き、女性グループ歴代最速となるスピード達成。登場から45週のうち41週でTOP10入りしており、ガールズグループのデビュー曲としては異例のロングヒットとなっている。
■BE:FIRST「夢中」自身最速で累積2億回突破
BE:FIRST「夢中」（2025年4月25日配信開始）の累積再生数が2億251.0万回に達し、通算2作目となる累積2億回を突破した。
25/5/5付での初登場から42週目での2億回再生突破は、2022年3月7日に配信リリースした「Bye-Good-Bye」の194週を抜き、自己最速記録となった。
本作は、2025年4月期放送のフジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』主題歌。ダンススキルで魅了するBE:FIRSTの歌唱力の高さも反響を呼んだ。
