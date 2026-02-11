BOYNEXTDOOR、セーブ・ザ・チルドレンとタッグ 保護対象児童のためのキャンペーンを展開
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、セーブ・ザ・チルドレンと手を組み、保護対象児童のためのキャンペーンを展開する。
【別カット】「OPEN THE DREAM DOOR」キャンペーンのローンチを発表したBOYNEXTDOOR
BOYNEXTDOORは10日、公式SNSを通じ、セーブ・ザ・チルドレンと共に行う「OPEN THE DREAM DOOR」キャンペーンのローンチを発表した。同時に、セーブ・ザ・チルドレンもキャンペーン公式サイトを通じて、本活動の開始を報告した。
BOYNEXTDOORは、「ONEDOOR（ファンネーム）の皆さんと温かい気持ちを分かち合えるキャンペーンに参加できて意義深いです。多くの方々の大切な思いが集まり、成長する子どもたちの大きな力になることを願っています」とコメント。BOYNEXTDOORの影響力が今回のキャンペーンをより多くの人々に広めるうえで大きな力になると期待されている。
「OPEN THE DREAM DOOR」は、BOYNEXTDOORによる寄付金をもとに、保護対象児童に安定した睡眠環境を届けることを目的として企画された。身体的・情緒的発達に重要な要素である睡眠環境が十分に整っていない子どもたちに、実質的な支援を行うことを目指している。公式サイトから参加を申し込んだ人の中から抽選で1000人に、スリーピングベスト制作用のDIYキットが提供される。完成したスリーピングベストをセーブ・ザ・チルドレンに送付すると、保護対象児童および福祉施設に届けられる。キットの応募は、10日から27日まで行われる。
BOYNEXTDOORは、今月14日、15日に『BEAT AX Vo.9』、3月7日にTBS『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』、13日に『2026高雄桜シーズン音楽フェスティバル』などに出演し、世界中のファンと会う。
