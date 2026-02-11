【リオデジャネイロ＝大月美佳】米国による封鎖で深刻な石油不足に陥るキューバ政府は各国の航空会社に対し、１０日から島内での航空燃料の供給を停止すると通告した。

警告を受け、航空大手エア・カナダなどはキューバ便の運航停止を決定した。石油の備蓄は月内にも枯渇するとされ、国民生活の更なる困窮が懸念されている。

政府が８日に発した通告によると、供給停止は首都ハバナなど島内各地の空港が対象となり、３月１１日まで続く。エア・カナダは９日にカナダとキューバ４都市をつなぐ路線の運休を決め、当面は島内に残る利用客約３０００人の帰国のための臨時便を運航する。他の航空会社も運休を検討しているという。

運航を継続する航空会社には、往復の燃料を積むか、経由地での給油が義務付けられる。カナダのＣＴＶテレビによると、エネルギー節約のため、観光客は指定されたホテル以外での宿泊が原則禁じられている。

社会主義国キューバの体制転換を狙うトランプ米政権は、キューバが依存するベネズエラからの石油供給を断ち、キューバに石油を輸出する国に対して追加関税を課すことも決めた。キューバ政府によると、昨年１２月に米国がベネズエラのタンカーを拿捕（だほ）して以降、キューバへの石油供給は途絶えている。

政府は６日、石油の節約策として▽燃料販売の制限▽長距離バス・鉄道の一部運休▽国営企業の週休３日制の導入▽授業時間の短縮――などの措置を発表。病院は原則、緊急手術のみの対応とするなど影響は甚大だ。

米国の圧力に反発するメキシコは８日、支援物資をキューバに輸送。ロイター通信によると、中国も可能な限りの支援実施を示唆している。