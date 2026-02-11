フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。競技後に会場で表彰式が行われ、その際に撮影された1枚が各国の国民性を表していると話題を呼んだが、上位2か国を上回る存在感を見せた3位イタリアの姿にファンも注目している。

これが3か国の国民性の違いなのだろうか。メダルが授与された後、表彰台の一番高い場所に選手全員が集まって記念撮影が始まる。1位の米国を中心に均等に並ぶのかと思いきや、右から上った3位イタリアが横に広がりながら“陣地”を獲得。その圧力に押されるようにして米国がやや左にずれると、左端の2位日本は前方の選手が膝を折り曲げるなど、謙虚に固まった。

コンパクトな姿勢で写真におさまったのとは対照的に、堂々とした立ち姿でメダルを持ちポーズを決めたイタリアの姿に、ネット上の日本ファンからはさまざまな声が上がった。

「イタリア一位かと思ったら違うのかーい」

「イタリアは母国開催だからみんな映りたい」

「アメリカよりもイタリアが幅取ってるなぁって思いました」

「イタリアがほぼ半分やん」

「テンション最優先、距離感ゼロ。とにかく楽しいが正義」

「イタリアはノリ重視」

謙虚さが表れた日本とは対照的な開催国イタリアの“性格”に、ファンも注目していた。



（THE ANSWER編集部）