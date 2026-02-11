第68回グラミー賞で3冠に輝いた歌手のジェリー・ロールが、獲得したトロフィーの1つをテネシー州ナッシュビルの青少年拘置所に寄贈することを発表した。不遇な若年期に幾度もの服役を経験しているジェリーは、恵まれない環境にいる人々の支えになることを願っているという。



【写真】大幅減量前に危険な状態にあったグラミー賞アーティスト

「エンターテイメント・トゥナイト」のインタビューで、ジェリーは3つのトロフィーの行方について次のように語った。 「1つはもちろんスタジオに置くよ。それが俺の夢だったから。そして2つ目はダレン・ホール保安官に渡して、刑務所に置いてもらうつもりだ」。 残る3つ目のトロフィーは妻のバニー・XOに贈るという。



1日に開催された授賞式で、ジェリーは「Amen」で最優秀カントリー・デュオ／グループ・パフォーマンス賞、「Hard Fought Hallelujah」で最優秀コンテンポラリー・クリスチャン・ミュージック・パフォーマンス／楽曲賞、そしてアルバム「Beautifully Broken」で最優秀コンテンポラリー・カントリー・アルバム賞を受賞した。



自身の経験が今の自分を形作ったと語るジェリーは、信仰と音楽への思いをこう明かしている。 「人生のある時期、俺が持っていたのは小さな聖書と、同じサイズのラジオ、そして約1.8メートル×2.4メートルの独房だけだった。音楽には俺の人生を変える力があったと信じているし、神にもその力があったと信じている」



（BANG Media International／よろず～ニュース）