2024年12月に引退を表明した最高位・西前頭8枚目の旭大星託也さん（36、きょくたいせい・たくや）は、油そば店で修業後、現在は相撲タレント兼実業家として、相撲に関わるさまざまな事業を展開中。大相撲の世界に足を踏み入れた入門時の様子は、フランス人映画監督のドキュメンタリー映画『辛抱』で取り上げられたため、当時から注目していたファンは感慨深いものがあるだろう。

【写真】新十両昇進が決まり、師匠の友綱親方と握手する旭大星さん。体重40キロ減でスリムになった現在の姿も

だが、なぜ引退後に親方として日本相撲協会に残らなかったのか。旭大星さんに入門時から現役時代までの相撲半生を振り返りながら、空前の大相撲人気の背景について語った。【前後編の後編。前編から読む】

『相撲は稼げるぞ』と言われて

「親方として協会に残る権利はあったし、相撲をとるのは好きでしたけど、教えるのは好きじゃないんで、親方になることは考えませんでしたね。コンプライアンスが厳しくなって、自分にはとても無理だと思いました」

所属した部屋の大島親方を「神様みたいな人」と慕い、今も大島部屋にはよく遊びにいくという旭大星さん。ときに問題になる相撲部屋の暴力問題とは遠いようだ。旭大星さんを追った映画『辛抱』では、北海道・旭川から上京し大島部屋に入門した旭大星さんの様子が映し出されていたが、先代の大島親方や兄弟子も、厳しいというより優しいと感じられる。

「入門したときは、取組をまともに見たことさえなくて、ルールとか番付とか、相撲について何も知りませんでした。入門したら、すぐにNHKの地上波で夕方放送している『大相撲中継』に映るんだろう、って思っていたくらい（苦笑）。柔道が強いんだから、相撲も大丈夫だろう、って思っていましたし。ところが部屋に入ってみたら、周りは学生相撲出身のデカい力士ばかり。甘くみてました」

小学校2年生のときに柔道を始め、柔道の特待生として旭川大学高校（現・旭川志峯高校）に進学。柔道部のエースとして活躍していた。柔道部を引退後の高校3年の10月、先代の大島親方と旭天鵬関（現・大島親方）が旭川に足を運び旭大星さんをスカウトした。

「大島部屋の後援会会長と自分の父親が仲が良くて、自分が中学生のときにも1度声をかけてもらったことがあったんです。そのときは旭川で行われた合宿を見に行ったんですけど、『ふんどし姿になるなんて恥ずかしい』と思って断りました。

でも、高校3年のときに食事に誘われ『相撲は稼げるぞ』と言われ、お小遣いを3万円もらったら、即『行きます！』って返事しました（笑）。アルバイトをしたこともない高校生に、3万円は大きかった」

北海道はかつて名横綱──大鵬、北の富士、北の湖、千代の富士を輩出した"相撲王国"といわれた。しかし、その後は低迷。旭大星さんは地元の大きな期待を背負い、在学中の2007年12月のクリスマスに意気揚々と上京。しかし、故郷を離れて家族や友人に会えなくなったこと、早朝5時半からの厳しい稽古、さらに掃除や洗濯などの雑用を黙々とこなさなければならない毎日はつらかったという。映画『辛抱』の終盤では稽古中に泣き出し、部屋から脱走するシーンも残されている。

「18、19歳なんて遊びたい盛りじゃないですか。遊んでいる同級生が羨ましくて。完成した映画を観たときも、恥ずかしいとは思わなかったですね。むしろ、映画として最高のタイミングで脱走したんだな、って」

『辛抱』に出演するきっかけは、かつて大島部屋に在籍した、モンゴルから来た旭天山の紹介だったという。

「『辛抱』の企画があがってきたタイミングで入門することになったのが、たまたま自分で。『どう？』と言われて、でもドキュメンタリー映画って何なのかさっぱり分からなくて、とりあえず『いいですよ』って答えたら、1年半、ずっと追いかけられました。正直、うっとうしいなと思ったときもありましたけど、撮られてることとか全然気にしていませんでした」

『辛抱』はこの3月29日、東京・池袋の「新文芸座」で上映される。旭大星さんはトークショーに出演するそうだ。

「心を痛めたら、治すのが難しい」

「今の満員御礼のなかで、関取として相撲を取ってみたかったですね。自分は取組で"待ったなし"になって、相手と無言の駆け引きをしながら手をついて向かい合っている瞬間が、ヒリヒリ痺れて好きだったので。

"待ったなし"の声がかかるまではお客さんからの『旭大星〜！』という声援も耳に入ってましたけど、組んでる間は集中して何も聞こえませんでした」

オレンジ色の「まわし」を締め、身体をパンパンと叩いて気合いを入れて相手に向き合っていた旭大星さん。2008年に初土俵を踏み2014年に新十両に昇進。前ミツからの出し投げや足技を得意とし、2018年に5月場所で新入幕を果たすと、10勝5敗の2桁勝利をあげ敢闘賞を受賞。20年ぶりの北海道出身の幕内力士の活躍に、地元も、全国の相撲ファンも大いに沸いた。

「入門当初は体重が70キロしかなくて、周りはみんなオレが逃げて帰ってくると思ってたと思います。がんばれたのは、相撲が好きだったことや親方のおかげもありますけど、自分の父親のおかげも大きいです。

場所が終わると電話をかけてきて、『今回はちょっと負けたけど、全然大丈夫』『周りは入門前から相撲経験があるけど、力の差はないよ』と言って、1度も『ダメだな』とは言わなかった。『大丈夫』と言われると、『そうかな』ってポジティブになれた。だから、オレは自分は絶対関取になれる、と思っていました。

引退した今、楽しく仕事をしていますが、現役時代のような刺激は感じない。大変さでいえば、自分は引退後より、現役のときのほうが大変でした。とくに番付を維持するのが……」

2018年7月場所で西前頭8枚目まで上り詰めたが、その後、左アキレス腱断裂や左膝関節外側側副靭帯損傷に見舞われ、ついに2024年12月に引退した。

「手術は3、4回しました。ケガから復帰したときは土俵で相撲を取るのが怖かった。ケガは治っても筋肉とかが付かなくて。自分は"強い"ということに憧れて相撲の世界に入ったので、これ以上強くなれない、と思って引退を決めました。身体より心を痛めた。心を痛めたら、治すのが難しいんですよ」

土俵上では、旭大星さんと戦った力士たち──豊昇龍、大栄翔、宇良、翔猿、炎鵬らが今も熱戦を繰り広げている。相撲中継は見ているのだろうか。

「あまり見てないですね。結果は見ていますけど。結果どうこうより、みんながんばっているんだな、と思っています。やっぱり、みんな"仲間"という感覚なんで。炎鵬関なんて大ケガで手に力が入らず、ペットボトルを持てないときもあったほどだったんですよ。

『休業しないと死んじゃうよ』って言ったのにがんばっている。気持ちが強い。強くなれるかどうかは、最後は気持ちなんです」

この1月場所は安青錦の連続優勝で幕を閉じたが、場所ごとに優勝する力士が変わるほど大混戦だ。

「横綱が弱いからじゃない、平幕に強い力士が多すぎるから、横綱の圧勝に終わらないんだと思います」

大相撲人気はまだまだ続きそうだ。

取材／文 中野裕子 撮影／岩松喜平

