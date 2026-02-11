神尾楓珠＆平手友梨奈、深夜に結婚発表！ クールな2ショットに「顔がそっくり」「お似合いすぎて」
欅坂46元メンバーで女優の平手友梨奈が11日未明にインスタグラムを更新し、俳優の神尾楓珠との結婚を発表。2ショットを公開するとファンから反響が寄せられた。
【写真】雰囲気がそっくりな神尾楓珠＆平手友梨奈
平手は投稿の中で神尾との2ショットと手書き署名入りの文書を投稿。公開された写真にはスーツ姿の神尾に寄り添う平手の姿が収められている。文書では「私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。続けて「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります」とつづり「未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」とファンや関係者に向けてコメントしている。
この投稿に多数の驚きの声や祝福が相次ぐ一方、クールな佇まいの2ショットには「顔がそっくり」「お似合いすぎて」「お二人顔も雰囲気もなんだか似ていてすごく素敵」などの投稿が相次いでいる。
■平手友梨奈（ひらて ゆりな）
2001年6月25日生まれ。愛知県出身。2015年、欅坂46の1期生オーディションに合格。2016年4月リリースの1stシングル「サイレントマジョリティー」でセンターを務める。2018年公開の映画『響-HIBIKI-』では映画初出演にして初主演を果たした。2020年のグループ脱退後は、女優として映画『さんかく窓の外側は夜』やドラマ『うちの弁護士は手がかかる』（フジテレビ系）などの話題作に出演している。
引用：「平手友梨奈」インスタグラム（@im_yurinahirate）
