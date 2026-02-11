マイクロファイバーの布団カバーセット

ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、あたたかみのあるカラーリングにも癒される、ディズニーデザイン「マイクロファイバーの布団カバーセット」の紹介をします☆

 

ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーの布団カバーセット」くまのプーさん

 

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

タイプと価格：【洋式シングル】11,990円（税込）、【洋式ダブル】14,990円（税込）、【和式シングル】11,990円（税込）

品質：【掛布団カバー】ポリエステル100％、【枕カバー、シーツ】ポリエステル100％

枕カバーは合わせ式

シーツは全周ゴム入り仕様

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

 

「くまのプーさん」デザインの布団カバーセット。

掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバーの3点がセットになっています！

ベージュと水色の淡いカラーの色づかいにもほっこり。

 

掛け布団カバーの表面とシーツには雪の結晶が☆

型押しで表現されています。

 

掛け布団カバー下部には、「くまのプーさん」と「ピグレット」が雪の上で遊んでいる姿が描かれたアップリケもあしらわれています。

 

枕カバーにも雪を楽しむ「くまのプーさん」の姿が☆

枕に頭を乗せるたびに癒されそうです。

 

掛け布団カバーの裏面と折り返し部分には、雪景色の中で冬の遊びを楽しむ「くまのプーさん」、「ピグレット」、「イーヨー」、「ティガー」の姿が総柄でデザインされています。

みんなお揃いのマフラー姿で可愛い☆

 

＜素材アップ＞

マイクロファイバー素材で肌触りなめらか。

 

掛け布団カバーの内側に複数箇所ずれ防止のひもが付いています◎

シーツは全周ゴム入り仕様。

 

寒い夜にもホッと和むような とびきりのぬくもりを。

あたたかみのあるカラーリングにも癒される、ディズニーデザイン「マイクロファイバーの布団カバーセット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

