BUMP OF CHICKENが、本日2026年2月11日にバンド結成30周年を迎えたことを記念して『BUMP OF CHICKEN CASSETTE TAPE COLLECTION』の制作を発表。また、太田好治が撮影した新たなアーティスト写真も公開となった。

今回は、1枚目のアルバム『FLAME VEIN』から2024年にリリースした『Iris』まで、フルアルバム全10作品をカセットテープとしてリリース。カセットテープは、インディーズ時代にデモテープとしてライブ会場で手売りをしていたこともあり、メンバーや当時からのファンにとって思い入れのあるアイテムとなっている。リリース日などの詳細については後日発表される。

また、10月からスタートするツアーのタイトルが『BUMP OF CHICKEN TOUR 2026-2027 Ratio Clavis』に決定し、追加公演も発表された。10月3日の宮城 ゼビオアリーナ仙台を皮切りに、新たに発表された2027年1月23日と24日の京セラドーム大阪、2月6日と7日の東京ドームを加えて全10カ所20公演が行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）