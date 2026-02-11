『プデュ』デビュー組出身ハンギョル、事務所との契約終了へ…代表自ら応援「特別な子」

ボーイズグループBAE173のメンバー、ハンギョルが所属事務所POCKETDOL STUDIOとの専属契約を終了する。

POCKETDOL STUDIOは、「ハンギョルとの専属契約は来る（2月）28日をもって終了する」と公式に発表した。

続けて、「約10年という長い時間をともに過ごし、互いの成長を見守ってきた貴重な同行だった」として、「この間、黙々と情熱を見せ、最善を尽くしてくれたハンギョルに心から感謝する。当社との専属契約は終了するが、今後ハンギョルが展開する新たな活動と挑戦を心から応援する」と伝えた。

キム・グァンス代表は、「ハンギョルは会社が上手くいっているときもそうでないときも、良いことがあったときも悲しいことがあったときも、いつもそばで支えてくれた子だ」と述べた。

続けて、「自分にとっては仲間、友達、弟のような大切な存在だった。長い間一緒にいてくれたことに感謝の気持ちでいっぱいだ」と明らかにした。

また、「41年間多くのアーティストを見守ってきたが、ハンギョルのように黙々と自身の居場所を守り、誠実さを示した子はなかなか見ない」として、「とても可愛がっている特別な子であるだけに、彼が新たな道を歩むことを心から祝福し、応援する」と付け加えた。

（写真＝POCKETDOL STUDIO）ハンギョル

なお、ハンギョルは、練習生時代から約10年間、事務所とともに成長してきた。2017年にボーイズグループIMのメンバーとしてデビューした後、KBS2のオーディション番組『The Unit〜アイドル再起プロジェクト』に出演し、13位を記録して名を馳せた。

さらに、Mnetのオーディション番組『PRODUCE X 101』を通じて、最終メンバーに選ばれ、プロジェクトグループX1として活動し、認知度を高めた。

その後、ユニットH＆Dとしてプレデビュー活動を行い、2020年にボーイズグループBAE173として正式デビューし、活発な活動を続けている。

最近は、オーディション番組『スターライトボーイズ』で最終メンバーに選ばれ、ボーイズグループPOLARISの活動と並行して、新たな挑戦をしている。