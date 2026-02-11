トゥヴェールの日焼け止めが進化♡薬用プレストサンスクリーンが定番化

成分研究を究める化粧品メーカー・トゥヴェールから、数量限定で登場し話題を集めた医薬部外品の日焼け止めパウダー「薬用プレストサンスクリーン」が、ついに定番商品として仲間入り。紫外線対策はもちろん、毎日の肌コンディションまで考えた処方設計で、忙しい大人女性の心強い味方に。軽やかな使い心地とスキンケア発想を両立した、これからのUVケア習慣に寄り添うアイテムです♪

W有効成分で美白(*1)も肌荒れ(*2)もケア

薬用プレストサンスクリーン

価格：3,410円(税込)

薬用プレストサンスクリーンは、「美白(*1)」「肌荒れ(*2)」「ニキビ(*3)」に同時にアプローチする医薬部外品。

Wの有効成分として「トラネキサム酸」「グリチルレチン酸ステアリル」を配合し、紫外線を防ぎながら、日中も肌をすこやかに保ちます。

メイクの上から使えるため、外出先での日焼け止めの塗り直しやメイク直しにも便利。石けんで落とせる設計なのも、毎日使い続けたくなるポイントです。

内容量：10g(パフ付き)

発売スケジュールについて

2026年2月20日(金)：公式サイト・Amazon・楽天市場・Qoo10・ZOZOTOWNにて販売開始

＊1 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ＊2 肌荒れ予防＊3 ニキビ予防

ヒロインメイクがリニューアル♡落ちにくさ進化の美ライン＆美眉

うるおい重視の処方でパウダーでも快適

強い紫外線やエアコンによる乾燥から肌を守るため、4種のセラミド(*1)をはじめ、「エクトイン(*2)」「ナイアシンアミド(*2)」「パンテノール(*3)」などのうるおい成分を贅沢に配合。

モイスト設計により、肌にしっとりフィットし、パウダー特有のパサつきを感じにくい仕上がりに導きます。日中の乾燥が気になる方にも寄り添う、スキンケア感覚のUVパウダーです。

＊1 ステアロイルオキシヘプタコサノイルフィトスフィンゴシン、N－ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、N－ステアロイルフィトスフィンゴシン、ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン(保護)＊2 整肌＊3 D－パントテニルアルコール(整肌)

エアリー仕上げで毛穴レス(*1)な印象に

軽さと仕上がりの美しさを追求したスキンケアパウダーが、毛穴や肌の凹凸を自然にカバー。美肌補正成分(*2)がなめらかになじみ、セミマットで均一感のある肌印象を叶えます。

さらに皮脂吸着ミネラルパウダー(*3)配合で、テカリやくすみを防ぎ、サラサラ感をキープ。重ねても粉っぽくならず、メイク直しにも活躍します。

＊1 毛穴が目立たないこと＊2 水酸化アルミニウム、マイカ(整肌)＊3 無水ケイ酸(整肌)

定番化でますます使いやすく

好評を受けて定番商品となった「薬用プレストサンスクリーン」は、日常のUV対策を心地よくアップデートしてくれる存在。ミラー付きコンパクトで持ち運びやすく、外出先でもスマートにケアが可能です。

美白(*1)・肌荒れ(*2)・ニキビ(*3)を同時に考えた処方は、忙しい毎日でも肌を大切にしたい女性にぴったり。これからの季節、頼れる日焼け止めとしてぜひ取り入れてみて♡