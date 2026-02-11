ミラノ・コルティナオ五輪でスノーボード男子ハーフパイプに出場する、新潟・村上市出身の平野歩夢選手が公式練習に臨みました。



日本時間の2月10日、公式練習に臨み、コースの感触を確かめていました。



1月のワールドカップで着地を失敗し、複数か所を骨折した平野選手。



練習後には、その影響を語りました。



（以下、インタビュー全文）





■ケガの影響は？「ケガ明けでなかなか痛みとかもまだある状態なので、練習のなかでもやりきれない部分とか、痛みが出てしまう方向とかもあって。それと戦いながら慎重に、あんまり無理せずに滑っているような感じです。いま合わせている段階なんですけど、本番が近付いてきて、雪上も久々だったので、調整に時間が掛かっているというか」■ケガの瞬間は？「終わったとは思いましたね。オリンピックを控えていたので、帰ってすぐに検査をして、2つの骨折と、ひざもいまだに感覚がない感じで。最初はひざも2倍くらいのサイズになっていて。松葉杖だったり、車いすに乗ったりという生活が続いていたので。そういう状況が目の前にあると、気持ちや気合という問題じゃなくなってくるので。先が見えないような。そういう日々の時間を長く感じたというか。日に日によくなることを考えて、なんとか滑れている状態なんですけど、いろいろ本調子じゃないところはあるので。自分ができるベストを尽くすのみだと考えています」■五輪に戻ってきた理由は？「戻れる可能性はゼロじゃなかったので、それが1％でもあるのであれば、ここで滑りたいという気持ち。そのまま終わるよりも、自分が悔いなく最後までやりきって。結果とかを考えずに、自分が今の状態ということを含めて、どこまで行けるのか、チャンスがあれば諦めずにやり切りたいというのがあったので。それが本当に間に合ったのか、間に合ってないようなところも、実際に滑ってみて思ったり。そういう葛藤は今までと違う部分。自分の体と対話している感覚。あまり全力が出し切れていないですね」●平野選手はこれまでも壁を乗り越えてきた。期待してもいいか？「見守っていてくれれば、一番それがありがたいし、自分自身がやれることしかやれないと思うので。可能性があれば、できる範囲で限界を乗り越えられるような滑りは、自分自身もしたいと思っているので。どこまでいけるのかという、それに賭けて頑張りたいと思います。目標はこういう状態というのもあるので、自分のライディングなのか、体なのか両方考えなきゃならない中で、やり切った気持ちで終わることが一番自分の求めるべき形なのかな。それが結果になってしまうと、それは皆が期待するものなので、自分自身は自分の今の状況をちゃんと把握しながら、自分に集中してベストな自分の滑りをするのみと思っているので、そこを目指したいと思っています」■練習で手ごたえは感じている？「いや全然ないですね。今のところ調子も上げきれなくて。パイプも自分の不得意な感じも。ここ３日間滑って、なんとか合わせようと頑張っているんですけど、パイプの形も自分が得意じゃない所も含めて、いろいろ工夫しながら徐々に上げていっている感じ。そこに体の今のケガの状況もあって、なかなか調整も今まで通りいかないところがあります」■どこに痛みが残っている？「骨盤の股関節の所、腸骨を骨折しているので(練習)3日目になると、着地の負担だったり、体も疲れてくると思うので、いい状態になかなかならないというか、むしろ悪い方向にケガが痛んでいるという感覚があって。それで無理しないように練習なので。本番にかけていければ。なるべく温存しているつもりです」●ケガからどのくらいで前を向けるようになった？「気持ちを切らしてはいけないというのはあったので。でも考えすぎるといけないと思うし、それをプレッシャーにしたり、結果を見たらいけないと思っていたので、そこは考えず。今できることは、しっかり睡眠をとって、しっかり食事をとって、できるだけトレーナーにケアしてもらうという。その3つのことが、その時にできることだったので、そうやって前を向いていくしかないというか。あとは日に日に少しでもよくなる感触があれば、それだけで間に合うんじゃないかという少しの喜びを感じて、ここまでやってきた。万全な状態で挑めないのは、起こってしまったことなので、あまり考えていないですけど。あとは日に日に自分の体と共に、これならいけるんじゃないかというものが少しずつ芽生えてきて。実際に滑るというのは普通に歩くことと全然違う。異次元な動きをしていかなければいけないので、今も痛みが出たり」■家族からの言葉は？「すごく心配していて、毎日すごく連絡が来る状況だった。皆さんが連絡をくれていたんですけど、なかなか自分も携帯を触れるような状況じゃなくて。本当に生活するのにいっぱいいっぱいで、トイレ行くのも一苦労。そういう生活だったので、3日間くらいは誰とも連絡を取らず、とにかく痛み止めを飲んで、ケアをして。そこからみなさんにお返しして。家族が一番心配して、1日に何件も連絡をくれていたり。でも、あまり受け入れすぎると、自分の気持ちが下を向くと思っていたので、タイミングで返していた感じです」