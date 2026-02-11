成人式の朝、スーツ姿の新成人の男性がそっと祖母の手を引き、神社へと歩む―。そんな何気なくも温かい一瞬を捉えた1枚の写真が、Threadsに投稿され「胸がいっぱいになった」「涙が出た」と大きな反響を呼んでいます。投稿したのは、家族写真の撮影を中心にフォトグラファーとして活動しているペコさん（@peko.photoland）です。



【写真】母親が思わず涙 祖母の手を引く新成人の後ろ姿

成人式当日の息子さんは、緊張している様子はなく、どこか落ち着いた表情だったといいます。久しぶりに会う友人との再会も楽しみにしており、穏やかな一日を過ごしていたそう。



「人生の節目には、ここまで無事に育てていただいた感謝を伝えよう、という話を家族でしてきました。この日も、そういった流れで氏神様へ向かうことになったんです」



神社へ向かう道中、息子さんは祖母（ペコさんの母）の手を取り、ゆっくりと歩き始めました。その様子を少し後ろから見守っていたペコさんは、思わず胸がいっぱいになったといいます。



「祖母の手を自然に取る姿を見たとき、大きくなったなと実感しました。同時に、本当に優しい子に育ってくれたんだな、と」



二人の関係性について、ペコさんは次のように語ります。



「息子は、小さい頃から祖母にとても可愛がってもらっていました。今のような関係性があるのも、一緒に過ごす時間や何気ない会話を大切にしてきた、その積み重ねだと思います」



成人を迎えた息子さんの晴れ姿を前に、祖母は「立派になったね」「ありがとうね」と、何度も声をかけていたそう。手を引いてもらいながらのお参りは、祖母にとっても忘れられない時間になったのではないか、とペコさんは振り返ります。



こうした息子さんの成長について、ペコさんは「特別な教育方針があったわけではない」と話します。



「息子は普段から、困っている人がいれば、さりげなく手を差し伸べる。大げさなことはしませんが、自然に人を気遣うところがあります。『人にされて嬉しいことをしなさい』ということは、日頃から伝えてきました。あとは、家族や周囲の方々との関わりの中で、自然と学んできたのだと思います」



投稿を見た人からは、「涙が出ました」「こんな成人式、素敵すぎる」といった声が多く寄せられました。こうした反響を受け、ペコさんは次のように話します。



「温かいコメントをたくさんいただきました。特別なことをしたつもりはありません。ただ、あの日はああやって歩いていただけなんです。息子と祖母のいつもの関係性が、写真を通して伝わったのかなと思います」



成人を迎えた息子さんへ、ペコさんから今伝えたい言葉を改めて聞きました。



「ここまで元気に成長してくれたことに感謝しています。これからも自分らしく、人を思いやる気持ちを大切に歩んでいってほしいです」