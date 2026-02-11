【ひらがなクイズ】分かると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ ある果物がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、食卓で見かけるものから、旅の目的地、そしてビジネスでも使う言葉をピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
□□ご
よ□□
□□ば
□□らん
ヒント：ショートケーキの主役を思い浮かべると……？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いち」を入れると、次のようになります。
いちご（苺）
よいち（余市／夜市）
いちば（市場）
いちらん（一覧）
人気の果物「いちご」や、威勢のいい声が響く「市場」の中に、北海道の地名「余市（よいち）」や台湾などの「夜市（よいち）」、そして情報を整理した「一覧」が隠れていました。「いち」という2文字は、数字の1以外にも、場所や物を指す言葉の中で非常に多く使われているのがわかりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
