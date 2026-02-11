HALCALIが、1stアルバム『ハルカリベーコン』のアナログ盤LPを本日2月11日に初リリースし、あわせてCDも再販した。

同アルバムには、総再生回数50億回を超えたFPM（田中知之）プロデュース楽曲「おつかれSUMMER」をはじめ、デビュー曲「タンデム」など、当時のHALCALIを象徴する楽曲を収録している。

また、発売にあわせてHALCALIオフィシャルグッズが展開される。グッズ発売に伴い、タワーレコード渋谷店、新宿店にて先行販売が2月16日まで行われる予定だ。

タワーレコード渋谷店、新宿店では、同アルバムの発売を記念した店頭展開も行われる。渋谷店 6F TOWER VINYL SHIBUYA催事スペースでは、特大フォトスポットおよびスタンディ2体の設置に加え、渋谷店限定購入者特典ステッカーの配布も予定されている。

なお、オフィシャルグッズサイトは後日オープン予定だ。

