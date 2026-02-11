「サンリオハウス」発売アイテム公開！ 「ジェラピケ」とのコラボウェアも登場へ
マッシュグループが新たに展開するサンリオ監修の新ブランド「sanrio house（サンリオハウス）」が、3月6日（金）から、1号店となる東京・新宿の「sanrio houseルミネ新宿 ルミネ2店」とオフィシャルオンラインストアをオープン。2月27日（金）よりオフィシャルオンラインストアを事前公開する。
【写真】コーデのアクセントになるリボンバッグも！ 商品一覧
■今後はビューティーグッズも展開予定
今回誕生する「サンリオハウス」は、マッシュグループの主な顧客層である20代〜30代女性のライフスタイルや価値観の中に溶け込むような“かわいいだけではない、洗練されたデザインや上質さ”を兼ね備えたファッション、ビューティー、ホームグッズ、フード商品などがそろうブランド。
ファッションアイテムには、オリジナルデザインのTシャツやフーディー＆スウェットなどのセットアップ、ディテールまでこだわったバッグやキャップまで、ファッション企業ならではのラインアップがそろう。
また、「ジェラート ピケ」とのスペシャルコラボレーションアイテムも同時発売。ルームウェアやベビーポンチョ、キッズTシャツ、ぬいぐるみチャームなどが用意される。
さらに、インテリアとして大人も楽しめるフィギュアを販売。加えて、淡いカラートーンの少し毛足のある素材や、つい手に取ってしまうようなもこもこ感、優しい印象の目元にこだわったぬいぐるみと、お出かけのお供やプレゼントにもおすすめのぬいぐるみチャームなども勢ぞろいしている。
なお、オープニングアンバサダーには日本発のコメディアンとしてニューヨークを拠点にグローバルに活躍する渡辺直美が就任。スペシャルヴィジュアルが順次公開中だ。
【写真】コーデのアクセントになるリボンバッグも！ 商品一覧
■今後はビューティーグッズも展開予定
今回誕生する「サンリオハウス」は、マッシュグループの主な顧客層である20代〜30代女性のライフスタイルや価値観の中に溶け込むような“かわいいだけではない、洗練されたデザインや上質さ”を兼ね備えたファッション、ビューティー、ホームグッズ、フード商品などがそろうブランド。
また、「ジェラート ピケ」とのスペシャルコラボレーションアイテムも同時発売。ルームウェアやベビーポンチョ、キッズTシャツ、ぬいぐるみチャームなどが用意される。
さらに、インテリアとして大人も楽しめるフィギュアを販売。加えて、淡いカラートーンの少し毛足のある素材や、つい手に取ってしまうようなもこもこ感、優しい印象の目元にこだわったぬいぐるみと、お出かけのお供やプレゼントにもおすすめのぬいぐるみチャームなども勢ぞろいしている。
なお、オープニングアンバサダーには日本発のコメディアンとしてニューヨークを拠点にグローバルに活躍する渡辺直美が就任。スペシャルヴィジュアルが順次公開中だ。