宮崎県沖の日向灘のみを震源域にマグニチュード（M）8級の地震が起こり得る可能性を指摘した、産業技術総合研究所などのグループが、それを補強する新たな調査結果を明らかにした。1662年に起きた日向灘地震（外所（とんところ）地震）の際、宮崎市野島地区を襲ったと伝わる津波の遡上高（そじょうこう）が、同グループが提起した地震津波の発生メカニズムで矛盾なく説明できたという。（特別編集委員・長谷川彰）

産総研の伊尾木圭衣主任研究員と、宮崎公立大地域連携・防災研究センターの山下裕亮准教授による共同研究。陸地に残る過去の津波堆積物から地震発生の仕組みなどを探るため、2017年から宮崎県沿岸で調査。日向灘で発生した地震の中で歴史上最大級だったとされる1662年の外所地震について、発生メカニズムを説明する断層モデルを提起し、同地震の規模はM7・9と推定され、最大で10メートルを超える津波が沿岸部を襲った可能性があると科学的に示していた。

◆石垣を築き集落営む

今回の調査は、その断層モデルの確からしさを検証するのが狙い。新たに注目したのが、宮崎市沿岸の南端に近い野島地区に残る伝承。1446年創建とされる野島神社では外所地震の際、境内にあったガジュマルが潮をかぶった▽同地区では集落内の道路を津波が越えたため、石垣を積んでその上段に家を建てるようになった−とされる。

日向灘で1662年に起きた外所地震による津波被害を教訓に、積んだ石垣の上で集落を営んだと伝わる宮崎市野島地区 日向灘で1662年に起きた外所地震による津波被害を教訓に、積んだ石垣の上で集落を営んだと伝わる宮崎市野島地区

神社宮司や関係者から聴き取りを行い、8地点で現地調査。測量により集落内道路の標高は5〜9メートル、石垣の高さ（1〜1・5メートル）を考慮して津波の遡上高は6〜10・5メートルと推定した。

一方、2023年に提起した断層モデルを使って数値計算すると、野島地区周辺の浸水範囲は標高約8メートルに及ぶ結果が得られた。伊尾木さんは「伝承と理論的な計算結果が、おおむね整合することから、断層モデルの確からしさが高まったと考えている」と説明。

伝承が別の地震津波と混同された可能性を検討するため、先行研究で提起されている1707年宝永地震津波の断層モデルを用いて同様に計算。野島地区の浸水範囲の遡上高は約3メートルにとどまり「伝承の津波高をうまく説明できない」ことが分かった。野島の伝承は外所地震に起因していると判断する傍証ともなった。

宮崎県内の都農町、新富町などでも地質調査を進めており、日向灘でM8級の地震が起こり得るという指摘の信頼性向上に役立てていく考えだ。

外所地震 古文書の記録によると、江戸時代の1662年10月31日（新暦換算）、日向灘を震源に発生。宮崎県や鹿児島県大隅地方などの沿岸を津波が襲い、多くの水死者、水田や家屋の被害が出たとされる。宮崎市の加江田川河口にあった外所村が地盤沈下で海没したとされ、この呼び名がある。