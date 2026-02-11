·§ËÜÃÏ¿Ì10Ç¯¡¢3·î1Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¡ÃÏ¶èËÉºÒ·×²è³Ø²ñ
¡¡ÃÏ¶èËÉºÒ·×²è³Ø²ñ¡Ê²ñÄ¹¡¦Ìð¼é¹îÌéµþÅÔÂç¶µ¼ø¡Ë¤Ï3·î1Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¤ÎÂè12²ó³Ø²ñÂç²ñ¤È¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¡¡ÃÏ¶èËÉºÒ·×²è¤Å¤¯¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÎËÉºÒ³èÆ°¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¡×¤ò³«¤¯¡£Ä°¹ÖÌµÎÁ¡£
¡¡¡ÖÃÏ¶èËÉºÒ·×²è¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î½»Ì±¤ä»ö¶È¼Ô¤Î¼«¼çÀ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é´±Ì±¤ÎÏ¢·È¤ÇºîÀ®¡¦¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¼õ¤±¤Æ2014Ç¯¤Ë¹ñ¤¬À©ÅÙ²½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÃÏ°è¤Î¶¦½õ¤Ë¤è¤ëËÉºÒ³èÆ°¤ò¤É¤¦¿Ê¤á¤ë¤«¡¢³ÆÃÏ¤ÇÌÏº÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ç¤ÎËÉºÒ¶µ°é¡¢Í×»Ù±ç¼Ô¤Î¸ÄÊÌÈòÆñ·×²è¡¢²¾Àß½»Âð¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Å¤¯¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤Î´ë¶È¤Î»ö¶È·ÑÂ³ÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ëÃÏ°èÏ¢·È¤Ê¤É¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¤ä¼ÂÁ©¼Ô¤é¤¬»öÎã¤Ê¤É¤òÊó¹ð¡£
¡¡¥·¥ó¥Ý¤Ç¤Ï¡¢16Ç¯4·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤«¤é¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¶µ·±ÅÁ¾µ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÎËÉºÒ³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤Ï³Ø²ñÄ¹¤ÎÌð¼é¤µ¤ó¢¦³Ø²ñÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ç¿À¸ÍÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¼¼ºê±×µ±¤µ¤ó¢¦ÅìµþÂç¶µ¼ø¤Î²ÃÆ£¹§ÌÀ¤µ¤ó¢¦·§ËÜÂçÉû³ØÄ¹¤Ç¶µ¼ø¤ÎÃÝÆâÍµ´õ»Ò¤µ¤ó¤é¡£
¡¡³Æ¼ïÊó¹ð¤Ï¸áÁ°9»þ¤«¤é¡¢¥·¥ó¥Ý¤Ï¸á¸å2»þ40Ê¬¤«¤é¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¼«¼çËÉºÒÁÈ¿¥¤ä¾ÃËÉÃÄ¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤äÃÏ°è¤Å¤¯¤ê³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¤Ê¤É¤ËÄ°¹Ö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ïº£·î22ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤ËÆ±³Ø²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡£
¡¡¡ÊÄ¹Ã«Àî¾´¡Ë