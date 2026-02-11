歌舞伎俳優の市川團子（22）が10日、都内でトークイベント「第46回 歌舞伎家話」に出演した。

昨年は家の芸である「義経千本桜」に挑戦するなど活躍。今年は5月に東京・新宿で上演する歌舞伎町大歌舞伎「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」の「写書東驛路（うつしがきあずまのうまやじ）」で13役早替わりに初挑戦。7、8月には東京・新橋演舞場でスーパー歌舞伎「もののけ姫」で主人公のアシタカを勤めることも決まっている。

「獨道中五十三驛」は1827年に初演されたが、長く上演が途絶えていたものを祖父である2代目市川猿翁さん（享年83歳）が1981年に東京・歌舞伎座で復活させたもの。現代的な物語を、最新技術を用いた演出で見せるスーパー歌舞伎を86年に創始したのも尊敬する祖父だ。

團子は「（祖父が勤めた）初演の芸談を読んで、血のにじむような努力を感じることができた。（『獨道中五十三驛』）では祖父と同じ役をやらせていただくことができて幸せ」と目を輝かせていた。

イベントには、同世代の市川染五郎（20）、尾上左近（20）も登場。

「3人で旅行するなら？」という質問に團子は「屋久島（鹿児島）」と回答。縄文杉を見に行った際、今夏演じるアシタカが、シシ神の森を守護する犬神・モロの君に「黙れ小僧！」と制される場面をあげ「山小屋で一泊した時に、まさにそういう場所があった。そこをぜひ見てほしい」と力を込めると、染五郎は「山好きなので、行きたい」とコメント。左近も「行く、行く」と答えたが、その様子を見た團子から「あ、これは行かないやつだね」と返されていた。（西村 綾乃）