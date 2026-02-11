神尾楓珠＆平手友梨奈、電撃結婚発表で公開の2ショットが話題「作画が同じすぎる」「美男美女夫婦」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/11】俳優の神尾楓珠（27）と歌手で女優の平手友梨奈（24）が2月11日、それぞれのSNSを通して、結婚したことを発表した。ネット上では、公開された2ショット写真に反響が寄せられている。
2人はそれぞれのSNSを通じて、署名入りの文書を投稿。「皆様へ いつも温かいご支援を賜り、本当にありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と結婚したことを伝えた。
また、合わせて2ショット写真も公開。ベージュのセットアップを着こなした神尾の肩に平手が寄りかかるようなポーズを撮影したクールなショットとなっている。この写真を受けてファンからは「かっこよすぎる」「雰囲気そっくり」「美男美女夫婦ですね」「お似合いです」「作画が同じすぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆神尾楓珠＆平手友梨奈が結婚
◆神尾楓珠＆平手友梨奈の2ショットに反響
