◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルショートプログラム（大会5日目/現地10日）

フィギュアスケート男子ショートプログラムで2位となった鍵山優真選手が演技後、次のフリーへ意気込みを語りました。

最終滑走で臨んだ鍵山選手は、冒頭のコンビネーションジャンプを成功させ、途中のトリプルアクセルで着氷が乱れる以外は完璧な演技。トップのイリア・マリニン選手（アメリカ）に5.09点差の103.07点で2位となりました。

演技後、鍵山選手は「緊張は団体戦の方があったんですけど、やっぱり自信にもなりました。アクセルはちょっと回転が抑えきれなかった部分もありましたが、4回転、そしてその他はうまくできたので、そこは褒めてあげたいと思います」と笑顔でコメントしました。

13日のフリーへ向けて「ミラノという場所に来てから、順調にコンディションもよくなってきているので、まずはこの間の2日間で体調を崩さないこと、そしてフリーは少し自分で課題としている部分もあるので、とにかく最初から最後まで全力でやりきって、本当に悔いのないような演技をすることが目標です」と意気込みました。

個人戦初披露の新しいフリーのプログラムに向けて「すごくワクワクしています。そして衣装も今回新しくして、新調したので、それをお披露目できるのもすごく楽しみですし、練習の段階からすごくお客さんも盛り上がってくれたので、本番はそれ以上の盛り上がりと、あとは自分自身が何より一番気持ちよく滑れるようにしっかりと音楽を感じながら滑りたいです」と語りました。